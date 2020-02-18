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    HaberlerEkonomi Haberleri Bezos'tan iklim değişikliğiyle mücadeleye 10 milyar dolar sözü
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    18.02.2020 - 09:16 | | AA

    Bezos'tan iklim değişikliğiyle mücadeleye 10 milyar dolar sözü

    ABD'li e-ticaret devi Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, iklim değişikliğiyle mücadele için 10 milyar dolar bağışta bulunacağını açıkladı.

    Bezos'tan iklim değişikliğiyle mücadeleye 10 milyar dolar sözü

    Bezos, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı açıklamada iklim değişikliyle mücadelede bilim insanları, aktivistler ve sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını desteklemek için 10 milyar dolar bağış yapacağını duyurdu.

    İklim değişikliğin gezegen için en büyük tehdit olduğunu belirten Bezos, ''Hepimizin paylaştığı bu gezegendeki iklim değişikliğinin yıkıcı etkileriyle mücadele etmek için hem bilinen yolları güçlendirmek hem de yeni yollar keşfetmek için diğerleriyle birlikte çalışmak istiyorum.'' ifadesini kullandı.

    Bezos, ''Dünyayı kurtarabiliriz ancak bunun için büyük şirketler, küçük şirketler, ulus devletler, küresel organizasyonlar ve bireylerdin birlikte harekete geçmesi gerek. Dünya hepimizin ve onu gelin birlikte koruyalım.'' değerlendirmesinde bulundu.

    Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bezos'un servetinin 130 milyar doları geçtiği tahmin ediliyor.

    Dev opersayon başladıİzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 101'i muvazzaf, 157 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanlığı'ndaki FETÖ mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında, 33'ü aktif çalışan 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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