Bıçakcılar salgında ‘yerli nefes’ oldu

Salgın süreci her alanda yerli üretimin önemini öne çıkardı. Özellikle sağlık sektöründe dışa bağımlı ülkelerin bu süreçte zorlandığı gözlendi. Türkiye’nin önde gelen medikal cihaz üreticilerinden Bıçakcılar Medikal, salgının başlangıcından itibaren, yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazların üretimine yönelik kapasitesini, buna bağlı olarak da istihdamını artırdı.

Yaklaşık 10 yıl önce çoğunluk hissesi Kuveytli Global Capital Management’a satılan Bıçakcılar Medikal’in CEO’su Dr. Souheil El Hakim, Türkiye’de faaliyet gösteren şirketin “agresif yerelleşme stratejisi” izlediğini vurguluyor. 61 yıl önce kurulan şirketin bugün sektöründe Orta Doğu, Afrika, Orta Avrupa ve Orta Asya’da en büyüklerden biri haline geldiğini belirten El Hakim şunları söyledi:

“900’den fazla çalışanımız ile birlikte Türkiye’nin en büyük medikal cihaz üretim tesisine sahibiz. Ürettiğimiz tek kullanımlık tıbbi cihaz ve ekipmanlarımız ile yerel pazar ihtiyacının yaklaşık yüzde 80’ini karşılamaktayız. Ayrıca cihaz testlerimiz için kendi laboratuvarımıza sahibiz. Bu da bizi pazarda daha da güçlü kılıyor. Hem tek kullanımlıklar hem de tıbbi ekipmanı aynı çatı altında üreten dünyadaki nadir şirketlerden biriyiz.”

Kapasite artırdı

Salgını sürecinde, hastaları korumak ve hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla acil olmayan ameliyatlar ertelendiğini hatırlatan El Hakim şöyle devam etti:

“Buna bağlı olarak elektif cerrahi tipi ürünler pazarı yavaşladı. Ancak yoğun bakım ünitelerinde kullanılan solunum cihazlarına talep büyük oranda arttı. Artan talebi karşılamak için bu ürünlerde kapasitemizi artırmaya odaklandık. Yaşadığımız bu zor süreçte, istihdamımızda yüzde 5 artış oldu. Salgın sürecinin uzaması halinde, özellikle yoğun bakım servislerinde ihtiyaç duyulan tek kullanımlık ürünlerin tükenmesine karşı stoğumuzu sürekli kılmak üzere hazırlıklıyız. Gereklilik halinde kapasitemizi artırmak ve istihdam gibi konulara daha da fazla yoğunlaşabiliriz.”

Yoğun bakım ünitesinde kullanılan tek kullanımlık medikal ürünlerin de uzmanlık alanlarında yer aldığını belirten El Hakim, “Salgın süreci boyunca yoğun bakım ünitesi ürün portföyümüzü zenginleştirerek bu ürünlerin çeşitliliğini artırmak için çalışmalara başladık. Bunu da hayata geçirdiğimiz ortaklıklarla geliştiriyoruz” bilgisini verdi.

100’den fazla ülkeye ihracat

Gelirin ortalama yüzde 40’ını ihracattan elde ettiklerini belirten Bıçakcılar Medikal CEO’su Dr. Souheil El Hakim şöyle konuştu:

“100’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. İngiltere ve Almanya başta olmak üzere özellikle batı Avrupa pazarında çok saygın ve güçlü bir konuma sahibiz. Yoğun bakım ünitelerindeki ürünler için diğer ülkelerdeki talep Türkiye’deki talebe benziyor. Önümüzdeki yıllarda ihracatın payını yükseltmek için planlarımız hazır. İçinde bulunduğumuz zor durum bu planları biraz geciktirebilir çünkü önceliğimiz iç pazarımız.”

Ar-Ge merkezi kurdu

Halen Türkiye’de kullanılan tıbbi cihazların yüzde 85’inin ithal olduğunu vurgulayan El Hakim, “Bıçakcılar olarak ithalat oranını düşürmek üzere, inovasyon ve iş ortaklıkları kanalıyla yerelleşme konusuna çok agresif bir yaklaşımımız var” dedi. El Hakim, bu çerçevede aralarında Aselsan’ın da bulunduğu pek çok firmayla anlaşma yaptıklarını, Aselsan ile açık kalp ameliyatlarında kullanılan kalp akciğer makinesini milli olarak geliştirmek üzere çalıştıklarını anlattı.

Türkiye’de sağlık alanında ilk Ar-Ge merkezini kurduklarını vurgulayan Dr. Souheil El Hakim, “Ar-Ge bizim geleceğe açılan penceremiz. Şirketimizin yıkıcı çözümlerle yeni trendler oluşturmasına izin veriyoruz” dedi.