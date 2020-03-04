BigChefs’te CEO ataması

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kosova bu pozisyonla yurt içinde 55, yurt dışında 9 şubesi bulunan BigChefs ile birlikte markanın çatısı altındaki BigCatering ve gerçek İstanbul meyhanesi Buselik’in yönetiminden de sorumlu olacak.

Marmara Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Kosova, gıda ve içecek alanında farklı şirketlerde yöneticilik yaptı. Kosova, BigChefs’te 2018 yılından bu yana COO olarak görev yapmaktaydı.