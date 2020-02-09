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    HaberlerEkonomi Haberleri Bilecik'te hortumdan zarar gören seralarda hasar tespiti
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    09.02.2020 - 15:39 | | AA

    Bilecik'te hortumdan zarar gören seralarda hasar tespiti

    Bilecik'in Söğüt ve İnhisar ilçelerinde 4 gün önce fırtınanın ardından meydana gelen hortum nedeniyle zarar gören seralarda hasar tespiti yapıldı.

    Bilecik'te hortumdan zarar gören seralarda hasar tespiti

     

    İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Söğüt'e bağlı Çaltı, Yakacık ve Akçasu köyleri ile İnhisar'daki bazı seralarda oluşan hasarların tespiti için çalışma yürütüldü.

    Akçasu Köyü Muhtarı Erol Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, en büyük geçim kaynaklarının seracılık olduğunu bildirdi.

    Yaklaşık 20 yıldır seracılıkla uğraştıklarını belirten Aydın, "2015 yılında yaşadığımız kar afetinden sonra yapılan seramız, rüzgar veya hortumdan dolayı yine yıkıldı. Yarınımız yok, ne olacağımız belli değil. Seracılıkla geçinen bir köyüz. Burası Türkiye'nin küçük Antalya'sı. Seranın yıkılmasıyla içindeki ürün dondan dolayı çürüyecek. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz." dedi.

    Aynı köyde yaşayan üreticilerden Fikri Dönmez ise çarşamba akşamı hortumla seranın yerle bir olduğunu söyledi.

    Dönmez, "İçindeki ürünle bin 650 metrekarelik seram yüzde 100 zarar gördü. İçindeki ürün hariç zararımız 70 bin lira." diye konuştu.

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