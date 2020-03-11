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    HaberlerEkonomi Haberleri Bilet değişim ücreti almayacak
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    11.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Bilet değişim ücreti almayacak

    Türk Hava Yolları, 6 Mart-24 Mart tarihleri arasında satın alınacak biletlerde değişiklik ücretini kaldırdı.

    Bilet değişim ücreti almayacak

    THY’nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, şirket, Türkiye iç hat uçuşları ve Ercan Havalimanı uçuşları hariç biletlerde ilk değişiklikte değiştirme ücretini almayacak.

    Ayrıca 5 Mart 2020 ve öncesinde alınan, 31 Aralık 2020’ye kadar uçuşu olan biletlerden de Türkiye iç hat uçuşları ve Ercan Havalimanı uçuşları hariç 16 Mart’a kadar işlem yapılması şartıyla ilk değişiklikte değişiklik ücreti alınmayacak.

    Ücretsiz değişiklik hakkı 2020 yılı sonuna kadar THY’nin icra ettiği uçuşlarda geçerli olacak. Yolcular, uçuşlarından 5 gün öncesine kadar bu haktan faydalanabilecek.

    İkinci ve sonrasında yapılacak bilet değişikliklerinde oluşabilecek ücret farkları yolculardan tahsil edilecek.
    Ücretsiz değişiklik talepleri THY’nin satış ofisleri ve biletin satın alındığı acenteler ile gerçekleştirilebilecek.

    Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.
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