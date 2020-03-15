Biletler ücretsiz değiştirilecek

5 kanaldan değişim

THY değişim işlemlerinin, resmi internet sitesi, cep telefonu mobil uygulaması, satış ofisleri, çağrı merkezi ve biletin satın alındığı acentelerden ücretsiz olarak yapılabileceğini bildirdi. THY açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

“14 Mart - 17 Nisan arasında Avrupa’da 9 ülke çıkışlı uçuşu olan yolcuların, yeni rezervasyonlarını 31 Mayıs 2020’ye kadar uygulanan bir uçuşa yapılması durumunda rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacak. Hiç kullanılmamış biletlerde ücretsiz iade yapılacak. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde yolculara, parkur değişikleri veya biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacak.”