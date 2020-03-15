15.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Biletler ücretsiz değiştirilecek
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda, koronavirüs nedeniyle Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka çıkışlı uçuşlar dünden başlayarak 17 Nisan’a kadar durduruldu. THY, uçuşu iptal olan yolcuların bilet değişiminin ücretsiz olarak yapılacağını açıkladı.
5 kanaldan değişim
THY değişim işlemlerinin, resmi internet sitesi, cep telefonu mobil uygulaması, satış ofisleri, çağrı merkezi ve biletin satın alındığı acentelerden ücretsiz olarak yapılabileceğini bildirdi. THY açıklamasında şu bilgilere yer verildi:
“14 Mart - 17 Nisan arasında Avrupa’da 9 ülke çıkışlı uçuşu olan yolcuların, yeni rezervasyonlarını 31 Mayıs 2020’ye kadar uygulanan bir uçuşa yapılması durumunda rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacak. Hiç kullanılmamış biletlerde ücretsiz iade yapılacak. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde yolculara, parkur değişikleri veya biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacak.”
Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.