29.01.2021 - 17:38 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr
Billboard ve reklam yerleri kiraya verilecek
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre; Zeytinburnu'nda billboard ve reklam yerleri kiraya verilecek.
Zeytinburnu İlçesinde kain, sunum levhaları, (145 adet sabit kenar sunum levhası (Billboard) ile 40 adet orta alan sunum levhası (CLP) 5 yıl süreyle işletilmek üzere ihaleyle kiraya verilecek.
İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte istenilen belgelerle hazır bulunmaları gerekmektedir.