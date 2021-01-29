MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Billboard ve reklam yerleri kiraya verilecek
ABONE OL
29.01.2021 - 17:38 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr

Billboard ve reklam yerleri kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre; Zeytinburnu'nda billboard ve reklam yerleri kiraya verilecek.

Billboard ve reklam yerleri kiraya verilecek

Zeytinburnu İlçesinde kain, sunum levhaları, (145 adet sabit kenar sunum levhası (Billboard) ile 40 adet orta alan sunum levhası (CLP) 5 yıl süreyle işletilmek üzere ihaleyle kiraya verilecek.

İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte istenilen belgelerle hazır bulunmaları gerekmektedir.

Detaylar için tıklayınız

İki grup arasında kavga çıktı! 6 kişi gözaltına alındıBartın'da iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar o anları cep telefonuyla görüntüler. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga sonrası 6 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Karaya oturmuştu! 'Varagele' yöntemiyle kurtarıldılar

Karaya oturmuştu! 'Varagele' yöntemiyle kurtarıldılar

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 11 saati geçemez...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 11 saati geçemez...

Üretici de tüketici de şikayetçi

Üretici de tüketici de şikayetçi

Askerlik uzatıldı mı, 18 aya mı çıktı, kaç ay oldu? Askerlik 18 ay mı olacak?

Askerlik uzatıldı mı, 18 aya mı çıktı, kaç ay oldu? Askerlik 18 ay mı olacak?

Sıradaki Haber