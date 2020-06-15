Bingöl ilk sırada! Yüzde 75'i sigortalı

Dün akşam peş peşe meydana gelen ve diğer şehirlerden de hissedilen Bingöl depreminin ardından bölge halen sallanıyor. Peki bu bölgede vatandaşlar zorunlu deprem sigortasını yaptırıyor mu? Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) verilerine göre; Bingöl'de sigortalılık oranı yüzde 75 seviyesinde.

DÜN AKŞAMDAN BU YANA BİNGÖL'DE NELER YAŞANDI?

Kandilli Rasathanesi Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 17.24'te 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı. Öte yandan depremin çevre illerden de hissedildiği de bildirilmişti.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, depremde bir karakolun gözetleme kulesinin yıkıldığını açıklamış, Kandilli Rasathanesi saat 18.09'da da Karlıova'da 4.7 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini bildirmişti.

Daha sonra Bingöl Valiliği bir korucunun hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise 'Deprem nedeniyle Bingöl'de 17 vatandaşımız etkilenmiş, 1 güvenlik korucumuz şehit olmuştur. Erzurum'da 4 vatandaşımız etkilenmiştir. Tedavisi tamamlanan 3 vatandaşımız taburcu edilirken, 18 vatandaşımızın tedavilerine devam edilmektedir. Bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil, İtfaiye, Jandarma ekiplerinden oluşan toplam 94 araç ile 801 personel sevk edilmiştir' ifadeleri kullanılmıştı.