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    HaberlerEkonomi Haberleri Bingöl ilk sırada! Yüzde 75'i sigortalı
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    15.06.2020 - 13:51 | | MİLLİYET.COM.TR

    Bingöl ilk sırada! Yüzde 75'i sigortalı

    Bingöl dün akşamdan bu yana aralıklarla sallanıyor. Yaşanan depremler çok sayıda vatandaşı tedirgin etmiş durumda. Peki bu bölgedeki konutlarda zorunlu deprem sigortasına ne kadar önem veriliyor? Doğu Anadolu bölgesinde en iyi sigortalılık oranı olan il Bingöl. Bölgede 30.780 adet konutun, 23.077 adedinin sigortası var. Yüzde 75'inin sigortası var diyebiliriz. Bu rakam Doğu Anadolu Bölgesi'deki en iyi rakam.

    Bingöl ilk sırada! Yüzde 75'i sigortalı

    Dün akşam peş peşe meydana gelen ve diğer şehirlerden de hissedilen Bingöl depreminin ardından bölge halen sallanıyor. Peki bu bölgede vatandaşlar zorunlu deprem sigortasını yaptırıyor mu? Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) verilerine göre; Bingöl'de sigortalılık oranı yüzde 75 seviyesinde.

    Bingöl ilk sırada Yüzde 75i sigortalı

    DÜN AKŞAMDAN BU YANA BİNGÖL'DE NELER YAŞANDI? 

    Kandilli Rasathanesi Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 17.24'te 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı. Öte yandan depremin çevre illerden de hissedildiği de bildirilmişti. 

    Bingöl Valisi Kadir Ekinci, depremde bir karakolun gözetleme kulesinin yıkıldığını açıklamış, Kandilli Rasathanesi saat 18.09'da da Karlıova'da 4.7 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini bildirmişti.

    Daha sonra Bingöl Valiliği bir korucunun hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise 'Deprem nedeniyle Bingöl'de 17 vatandaşımız etkilenmiş, 1 güvenlik korucumuz şehit olmuştur. Erzurum'da 4 vatandaşımız etkilenmiştir. Tedavisi tamamlanan 3 vatandaşımız taburcu edilirken, 18 vatandaşımızın tedavilerine devam edilmektedir. Bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil, İtfaiye, Jandarma ekiplerinden oluşan toplam 94 araç ile 801 personel sevk edilmiştir' ifadeleri kullanılmıştı.

    İstanbul'da FETÖ operasyonu! 34 gözaltıSon dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan ve örgütün hücre evlerinde saklandıkları belirlenenlere yönelik İstanbul’da çok sayıda ilçede yapılan operasyonda 34 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonda para ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
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