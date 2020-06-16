Bingöl’de yaralar hızlı sarılacak

Önceki gün 5.8’lik depremle sarsılan Bingöl’de maddi kayıpların hızla karşılanacağı tahmin ediliyor. Çünkü Bingöl, Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) verilerine göre, deprem sigortalılığında Yalova, Sakarya ve Tekirdağ’ın ardından Türkiye’deki en yüksek dördüncü orana sahip il. Bingöl’deki toplam 30 bin 780 konutun 23 bin 450’sinin, yani yüzde 76’sının deprem sigortası bulunuyor.

Bingöl’ün yer aldığı Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise deprem sigortası oranı yüzde 43.90. Doğu Anadolu bu oranla, Türkiye’de deprem sigortasının en seyrek olduğu üçüncü bölge konumunda. Türkiye genelinde ise toplam 17.7 milyon konutun 9.3 milyonunun, yani yüzde 52.6’sının deprem sigortası bulunuyor.

Depremle arttı

DASK’tan alınan verilere göre, 24 Ocak 2020 Elazığ depremi sırasında, Elazığ’da 42 bin 960 adet poliçe vardı ve sigortalılık oranı yüzde 35 civarındaydı. Bugün ise poliçe sayısı yüzde 35 artış ile 58 bin 80 adede yükselmiş durumda ve sigortalılık oranı yüzde 47 oldu. Aynı dönemde, Malatya ilinde 62 bin 680 adet poliçe ile sigortalılık oranı yüzde 38 iken bugün poliçe sayısı 20 artış ile 75 bin 450 adede yükseldi ve sigortalık oranı yüzde 46’ya ulaştı. Elazığ depreminin ardından Bingöl’deki poliçe sayısı da yüzde 5 oranında artış kaydetti.

Hasarlar ödeniyor

1999 Marmara Depremi’nin ardından kurulan DASK, bugüne kadar 51 bin 19 hasar dosyasına 353.2 milyon liralık ödeme yaptı. En fazla ödeme yapılan yıl, 2011 oldu. 6.6’lık Van depreminin meydana geldiği 2011’de 7 bin 923 hasar için 145.2 milyon liralık ödeme yapıldı. Bu yılın ilk beş ayında ise 2011’in tamamındaki ödeme tutarına yaklaşıldı. Bu yıl ilk beş ayda 19 bin 478 hasar dosyasına 139.8 milyon liralık ödeme oldu. Bu ödeme, DASK’ın 20 yıllık toplam ödemesinin yaklaşık yüzde 40’ı...

24 Ocak’ta Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremlerde ve artçılarında zarar gören binalar için toplam 138.1 milyon liralık hasar ödendi. Bu da bu yıl ilk 5 aydaki tutarın yüzde 98’i demek. DASK kapsamında bu yıl ilk 5 ayda Elazığ’da 136.3, Malatya’da da 1.8 milyon liralık hasar ödendi.

Gerek hasar tespitlerinin ve ödemelerinin hızla yapılması, gerekse de küçük ve orta şiddetli sarsıntılarla Türkiye’nin deprem ülkesi olduğu yönündeki farkındalığın diri kalması, Bingöl’de vatandaşların binalarına deprem sigortası yaptırma oranını yükseltti.

İhbarlar alınıyor

Halihazırda DASK görevlileri Bingöl’le ilgili yoğun çalışma yürütüyor. 5.8’lik depremden sonra şu ana kadar kendilerine 5’i Bingöl’den olmak üzere diğer iller de dahil toplam 20 hasar ihbarı geldiğini söyledi. DASK yetkilileri, “İhbarlar alınıyor. Kurtarma çalışmalarının bitmesinin ardından sahaya eksperler gönderilecek” dedi.