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    06.09.2020 - 11:32 | | AA

    Binlerce çalışan kadına "finansal okuryazarlık" eğitimi

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, online düzenlenen "finansal okuryazarlık seminerleri" ile 10 büyükşehirde 3 bin 597 çalışan kadına ulaştı.

    Binlerce çalışan kadına "finansal okuryazarlık" eğitimi

    AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen "Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri" bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle online devam ettirildi.

    Kocaeli, Trabzon, Aydın, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Eskişehir, Mersin, Bursa, Van, Mardin olmak üzere toplam 10 büyükşehiri kapsayan seminerlerden 3 bin 597 çalışan kadın yararlandı.

    Finansal konularda kadınların farkındalıklarının yükseltilmesi, bilgi birikimlerinin artırılmasının amaçlandığı seminelerde para yönetimi, gelir, harcama, birikim, varlık, borç, tasarruf, yatırım, yatırım araçları, bireysel emeklilik sistemi gibi konularda eğitimler veriliyor.

    Eğitimlerde ayrıca kadınların ekonomik yönden güçlenmesini sağlayacak destek ve teşvikler hakkında da bilgilendirmelerde bulunuluyor.

    81 ilde yaygınlaştırılacak

    Bakanlık, ilerleyen dönemde finansal okuryazarlık seminerlerini Türkiye'nin 81 ilinde yaygınlaştırmayı planlıyor. Bu kapsamda illerde kadınlara ulaşacak kişilere yönelik eğitici eğitimleri düzenleniyor.

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