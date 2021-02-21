BiP, 74 milyon indirmeye ulaştı

Turkcell’den yapılan açıklamada, “Yenilenen ara yüzü ve sade gizlilik politikasıyla daha fazla tercih sebebi olan BiP son iki ayda ise 27 milyonu aşan yeni kullanıcı kazandı” denildi. Verilen bilgiye göre, Acil Durum Butonu, anlık mesajlaşmada tercüme gibi birçok özellik barındıran BiP, 10 kişiye kadar HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşme ve HD fotoğraf paylaşım, mesajlaşma sırasında anlık çeviri yaparak 106 farklı dilde sohbet etme imkanı sunuyor. BiP’te ayrıca afet durumlarında kullanıcıların yakınlarıyla konumlarını ve durumlarını tek tuşla paylaşabilmelerini sağlayan Acil Durum Butonu bulunuyor.



BiP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler Genel Müdürü Burak Akıncı, son dönemde kişisel veri güvenliğiyle ilgili artan kaygılar nedeniyle yaşanan dijital göçte BiP uygulamasına talebin hızla arttığını belirterek, şunları kaydetti: “Veri kullanım izni konusunda kullanıcılarına dayatma ve ayrımcılık yapmayan uygulamamız BiP operatör fark etmeksizin dünyanın 192 ülkesinde kullanılıyor ve daha çok tercih ediliyor. BiP bugün sadece Türkiye’de değil Endonezya, Malezya, Ukrayna, Almanya, Hindistan, Pakistan ve Bangladeş’te yoğun biçimde kullanılmaya devam ediyor.”