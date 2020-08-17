BİST1.0840.00EURO8.750.44USD7.370.22ALTIN460.75-0.06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri BiP Acil Durum Butonu’na kayıtlı kişi 2 milyonu aştı
    ABONE OL
    17.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    BiP Acil Durum Butonu’na kayıtlı kişi 2 milyonu aştı

    Türkiye’nin iletişim ve yaşam platformu BiP’in ‘Acil Durum Butonu’ ile deprem gibi olası doğal afetlerde vatandaşların ulaşabileceği kişi sayısı 2 milyonu geçti.

    BiP Acil Durum Butonu’na kayıtlı kişi 2 milyonu aştı

    Kullanıcılar acil durum özelliğiyle daha önceden belirledikleri kişilere tek tuşla güvende olduklarını ya da yardıma ihtiyaç duyduklarını haber verebiliyor. Bu hizmet tüm operatör kullanıcılarına ücretsiz veriliyor. BiP’in ‘Acil Durum Butonu’ içerisinde yer alan ‘Yardım İste’ özelliğiyle kullanıcılar, internet erişimi yokken dahi ihtiyaç durumunda Bluetooth bağlantısı üzerinden etraflarında bulunan kişiler ile iletişime geçerek yardım isteyebiliyor. Bu özellik sayesinde acil durumlarda 300 metreye kadar alanda Bluetooth özelliğiyle sesli ya da yazılı acil durum çağrısı gönderebiliyor.

    Deprem gibi doğal afet ve acil durumlarda iletişimin son derece hayati öneme sahip olduğunu hatırlatan Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, “Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini her zaman hatırlamalıyız. Bu doğrultuda tüm önlemlerimizi almanın yanı sıra yüksek teknolojimiz sayesinde ihtiyaç anında vatandaşlarımızın hep yanlarında olmayı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

    AFAD İstanbul'da deprem tatbikatı yaptıİstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Afet Eğitim Merkezi'nde, 17 Ağustos depreminin yıl dönümü nedeniyle deprem anı tatbikatı yapıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Dr. Doğan Kalafat, Milliyet’e açıkladı: Düzenli enerji boşalımı var

    Dr. Doğan Kalafat, Milliyet’e açıkladı: Düzenli enerji boşalımı var

    Binlerce kişi bekliyordu! Ve değişti, 60 puana düşürüldü...

    Binlerce kişi bekliyordu! Ve değişti, 60 puana düşürüldü...

    Koronavirüs aşısını geliştiren doktor konuştu

    Koronavirüs aşısını geliştiren doktor konuştu

    28 milyon 665 bin TL ikramiye devretti

    28 milyon 665 bin TL ikramiye devretti

    Sıradaki Haber