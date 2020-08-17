BiP Acil Durum Butonu’na kayıtlı kişi 2 milyonu aştı

Kullanıcılar acil durum özelliğiyle daha önceden belirledikleri kişilere tek tuşla güvende olduklarını ya da yardıma ihtiyaç duyduklarını haber verebiliyor. Bu hizmet tüm operatör kullanıcılarına ücretsiz veriliyor. BiP’in ‘Acil Durum Butonu’ içerisinde yer alan ‘Yardım İste’ özelliğiyle kullanıcılar, internet erişimi yokken dahi ihtiyaç durumunda Bluetooth bağlantısı üzerinden etraflarında bulunan kişiler ile iletişime geçerek yardım isteyebiliyor. Bu özellik sayesinde acil durumlarda 300 metreye kadar alanda Bluetooth özelliğiyle sesli ya da yazılı acil durum çağrısı gönderebiliyor.

Deprem gibi doğal afet ve acil durumlarda iletişimin son derece hayati öneme sahip olduğunu hatırlatan Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, “Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini her zaman hatırlamalıyız. Bu doğrultuda tüm önlemlerimizi almanın yanı sıra yüksek teknolojimiz sayesinde ihtiyaç anında vatandaşlarımızın hep yanlarında olmayı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.