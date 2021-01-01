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01.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

BiP’te 5 gün internet kotası olmayacak

Turkcell, haberleşme uygulaması BiP’ten yılbaşı kutlamalarının daha rahat yapılabilmesi için, bu görüşmelerin 5 gün boyunca internet kotasından düşmeyeceğini açıkladı. Turkcell’den yapılan açıklamada, “Tüm Turkcell’liler 30 Aralık  4 Ocak tarihleri arasında sevdiklerini internet kotalarından düşmeden BiP ile sesli ve görüntülü arayabilecekler” denildi.

BiP’te 5 gün internet kotası olmayacak

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, Turkcell olarak her zaman önceliklerinin müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetler sunmak olduğunu söyledi. Tansuğ, pandemi döneminde Turkcell’lilerin uzak kaldıkları akraba ve arkadaşlarıyla diledikleri kadar görüşebilmelerine yardımcı olmak için bu yılbaşında da BiP üzerinden yapacakları görüşmeleri kotalarından düşmeden gerçekleştirmelerine imkân tanıdıklarını belirtti. Tansuğ, “Müşterilerimizin, yan yana olamadıkları sevdikleri ile bir nebze de olsa daha yakın hissedebilmelerini sağlamak istiyoruz. Türkiye’nin iletişim ve yaşam platformu BiP ile vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak ve birbirleri ile iletişimlerinin devam etmelerini sağlamak için çalışmalarımız sürecek” diye konuştu.

BiP’te sesli ve görüntülü görüşme yapmak isteyenlerin Apple Store, Google Play Store ve Huawei AppGallery’den akıllı telefonlarına indirmeleri gerekiyor.

30 milyar mesaj

2020’de kullanıcılar BiP üzerinden yaklaşık 30 milyar mesaj gönderdi. BiP’ten yapılan görüşmeler 50 milyar dakikaya ulaştı.

 

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