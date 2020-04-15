Bir avuç sağlıkla dünya markası!

Hem iç piyasada ‘evde sağlıklı tüketim’ bilinciyle, hem de yurt dışında besleyici kuru gıdalara yönelik artan tüketime dikkat çeken üretici ve ihracatçılar; son dönemde kuru yemiş satışında yeni bir ivme kazanıldığını belirtti. Türkiye’de ve dünyada tüketimi artan kuru yemişlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde daha fazla ilgi oluştuğunu anlatan ihracatçılar, bu alanda ağırlığı bulunan Türkiye’nin markalaşmasında da daha güçlü bir adım atılacağını ifade etti. Sürecin daha iyi yönetilebilmesi adına; ekim alanlarının artırılması, üreticiye doğru ve zamanında destek ile daha iyi verim için mücadele çağrısında bulunuldu.



‘Hazırlıklı olalım’



İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören, bugüne kadar yaptıkları pek çok tanıtım çalışmasında kuru yemişlerin insan sağlığına yararını ön planda tuttuklarını belirtirken, salgın sürecinin yemişler için yeni bir farkındalık oluşturduğunu vurguladı. Bu sayede artan talebe dikkat çeken Gören, “Hep diyoruz; ‘bir avuç fındık iyi gelir’ diye. Dünyada da bu bilinçle artan tüketim, Kovid-19 salgınıyla daha da kendini gösterdi. Fındık, ceviz, badem gibi kuru meyvelere ilgi fazla. Bu noktada ise Türkiye ön sıralarda yerini alıyor” dedi.

Aynı şekilde iç piyasada fındık tercihinin de arttığını anlatan Gören, dünyanın dört bir tarafına satışların devam ettiğini söyledi. Gören, “2019 yılı Ocak-Mart döneminde 432.8 milyon dolar olan ihracat, 2020’nin aynı döneminde yüzde 28.7 artarak 557 milyon dolara çıktı. 2019’da 303 bin ton fındık ihracatı ile tarihi rekor kırdık. İlgili kurum ve kuruluşlar ile verimli ve kaliteli üretime odaklanarak, gelecek daha iyi zamanlara hazır olmak istiyoruz” diye konuştu.



Tam gaz artış

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, koronavirüs salgınıyla beraber bağışıklığı güçlendiren kuru meyvelere talebin arttığını söyledi. Türkiye’de 2019 Mart ayında 77 milyon dolar olan kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihracatının bu yıl martta yüzde 16 artarak 90 milyon dolara yükseldiğini vurgulayan Celep, “Özellikle yüksek besin değerleriyle kuru kayısı, koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiren besleyici gıdalar arasında yer alıyor. 105 ülkeye kuru kayısı gönderdik. ABD’ye 26 milyon dolar, Almanya’ya 18 milyon dolar, Fransa’ya 17 milyon dolar, Brezilya’ya 10 milyon dolar, İngiltere, Rusya ve Avustralya’ya 9 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Salgının sıfır noktası Çin’e ise geçen sene 2 milyon dolar olan kuru kayısı ihracatı bu sene yüzde 125 artarak 4.5 milyon dolara ulaştı” dedi.









Fazladan gönderildi

Badem üretiminin önemli merkezlerinden biri Adıyaman. Bölgenin geçiminde son yıllarda artan bir paya sahip olan bademde söz sahibi ülke ise açık arayla ABD. Türkiye ilk on üretici arasında ancak ithalat oranı da hala yüksek. 2023 hedefleri arasında badem ağaç sayısı ve verimini artırmaya yönelik çalışmalar da yer alıyor.



Adıyaman bölgesinden edindiğimiz bilgilere göre, mevcut süreç hem iç piyasadan, hem de yurt dışından gelen talebin arttığı yönünde.

20 bin ton üretim beklenen Adıyaman’da üretimin yüzde 60’ı yurt dışına ihraç ediliyor. Büyükşehirlerden gelen talep üzerine, bölgeden şehirlere fazladan TIR’lar gönderildiği belirtildi.



‘Vefalı bir üründür’



Dünyanın en çok ceviz üreten dördüncü ülkesi Türkiye’de en çok ceviz üreten şehir ise Kahramanmaraş. Türkiye’nin 2019’da ceviz üretimi 225 bin ton olarak gerçekleşti.



Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, üretim tarafında salgın döneminde bir sıkıntı gözlenmediğini vurgularken, ulaşımında da aksaklık yaşanmadığını dile getirdi.



Çetinkaya, “Ceviz, fındık, incir gibi ürünlerde tüketimde bir artış var. Muhafaza etmesi daha kolay olduğu için insanlar ceviz alıp bir süre bunu tüketiyor. İlerleyen süreçte talebin daha da artığını, dünyadan da bu anlamda yoğun ilgi bekliyoruz. Ceviz çok vefalı bir ürün olarak, üreticisine her yıl kazandırıyor” diye konuştu.

‘Avantajı kullanalım marka olalım’



Gelecek dönemlerin kuru yemiş ihracatında Türkiye için ciddi bir avantaj olacağını belirten Birol Celep, bu kapsamda markalaşma yolunda daha hızlı ilerleme yaşanabileceğini ifade etti. Celep, “Mesela yıllarca İspanya, İtalya bizden dökme zeytinyağı aldı, kendi markalarıyla dünyaya sattı. Şimdi avantajlı olan taraf biziz. Ürünlerimizi kendi markalarımızla öne çıkarmalıyız. Bu konuda bakanlıklar ve sektör öncüleri de destek veriyor. Önce üreticimiz, çalışanlarımız ile sürdürülebilir ürün sistemini oturtarak; dünyada söz sahibi olan biz olmalıyız” değerlendirmesini yaptı.



Cevizde bademde alan büyütme hedefi



Ceviz ve bademde ithalat oranı halen yüksek. Asıl amaç da özellikle bu iki üründe yeterliliği artırmaya yönelik. Ceviz ağacı ekimleri son yıllarda arttı. Ancak yeni ağaçlar henüz üretime başlamadı. Bir başka sorun, mevcut ağaçlardan alınan verim. Hastalık ve ‘bilinçsizlik’ düşük verime neden olurken devreye alınan eylem planları ile çalışma gruplarının yenilerinin hayata geçirildiği görülüyor.



Bademde de yetiştirici illerde hem daha fazla ekim alanı, hem de iyi tarım uygulamalarıyla sistemli şekilde artış öngörülüyor.



Büyük ihracatçı

Türkiye’de sezonun başladığı 1 Ağustos 2019’dan 30 Mart 2020’ye kadar olan dönemde 76 bin ton kuru kayısı ihraç edilirken; geçen sezona göre Türkiye genelinde kuru kayısı ihracatı yüzde 4 artarak 189 milyon dolardan 197 milyon dolara yükseldi.



Dünyadaki toplam kuru kayısı ihracatının büyük bir kısmı da Türkiye tarafından gerçekleştiriliyor. Üretim dalgalanmaları özellikle ilkbahar geç donları ve hastalıklardan kaynaklı olurken, Türkiye’nin yeni uygulamalarla bu alandaki liderliğini kaptırmaması için çalışmalar yapılıyor.



İncirde büyük söz sahibi





Türkiye, incir üretiminde açık ara lider. Dünyada çeşitli üretim dönemlerinde dalgalanmalar yaşansa da, tüm incir üreticisi ülkeler yıllık toplam 1 milyon tonu aşan üretim yapıyor. Dünya yaş incir üretiminin yaklaşık yüzde 30’unu tek başına Türkiye yapıyor. Yıllara göre değişmekle birlikte yaklaşık 115 bin ton civarında olan dünya kuru incir üretiminin yarısına yakın bir bölümü ise yine Türkiye tarafından gerçekleştiriliyor. Dünya piyasalarında ihraç olunan kuru incirin yüzde 60’tan fazlası yine Türkiye tarafından karşılanıyor.