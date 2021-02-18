Bir ayda 103 milyar karttan harcandı

BKM, ocak ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre, ocak ayı sonunda Türkiye’de 76.5 milyon adet kredi kartı, 140.3 milyon adet banka kartı ve 44 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor.



Kart sayısı da arttı



Geçen yılın ocak ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 9’luk, banka kartı adedinde yüzde 5’lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 31’lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 260.8 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttı.









Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 103 milyar TL oldu. Bu ödemelerin 86.2 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken, 15.6 milyar TL’sinde banka kartları, 1.2 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 13, banka kartı ile ödemelerde yüzde 28, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 145 olarak gerçekleşti.