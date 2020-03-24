Bir banka daha destek paketini açıkladı

Banka, nakit akışı bozulan veya bozulacağını ön gören tüm bireysel ve ticari müşterilerin talep etmeleri halinde kullanmış oldukları fonlara ilişkin taksit ödemelerini 30 Haziran 2020 tarihine kadar erteliyor. Ayrıca bireysel müşterilere de isterlerse kredi kartı ödemelerinde ilave finansman desteği sağlıyor.

Halihazırda bireysel müşterilerine uygulanan dijital kanallar üzerinden ücretsiz EFT ve Havale işlemi uygulamasını, 30 Haziran 2020 tarihine kadar tüm müşterilerine sunuyor.

İŞTE AÇIKLANAN DESTEK PAKETİ

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ekonomisinde oluşabilecek hasarı hafifletmek için kendilerine düşen görevleri yapmaya hazır olduklarını açıklayan Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Vekili Murat Akşam, ilk günden itibaren tüm önlemleri almak için aralıksız çalıştıklarını belirtti. Gelinen aşamada salgının ekonomiye olan etkilerini azaltmak amacıyla bireysel ve ticari müşterileri için bir dizi uygulamayı hayata geçirdiklerini söyleyen Murat Akşam, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlere başsağlığı, tedavi görenlere acil şifalar dileyerek başta sağlık görevlileri olmak üzere salgınla mücadele konusunda çalışan herkese teşekkür etti. Akşam, Türkiye Finans Katılım Bankası olarak 30 Nisan 2020 tarihine kadar yapılacak başvurular çerçevesinde şu önlemleri aldıklarını duyurdu:

1- Türkiye Finans’ın bireysel ve ticari tüm finansman müşterilerinin talep etmeleri halinde, kullanmış oldukları fonlara ilişkin taksit ödemeleri, nakit akışlarına uygun şekilde, 30 Haziran 2020 tarihine kadar ertelenebiliyor.

2- Bireysel müşterilere, talep etmeleri halinde kredi kartı ödemelerinde ilave finansman desteği sağlanıyor.

3- Ticari, KOBI ve Mikro ölçekteki müşterilerin mevcut finansmanları ihtiyaç halinde nakit akışlarına uygun olarak yeniden yapılandırılıyor.

4- Esnaf ve KOBİ müşteriler öncelikli olmak üzere, tüm ticari nitelikteki müşterilere faaliyetlerini sürdürebilmeleri için yeni finansman imkanları sağlanıyor.

5- Personel maaş ödemesi hizmeti alan işletmelere, limitleri dahilinde 3 aylık maaş giderleri kadar, 3 ay ödemesiz 24 aya kadar vadelerde fon imkanı sunuluyor.

6- Halihazırda bireysel müşterilerine uygulanan dijital kanallar üzerinden ücretsiz EFT ve Havale işlemi uygulamasını, 30 Haziran 2020 tarihine kadar tüm müşterilerine sunuyor.

Türkiye Finans’ın salgın sebebiyle nakit akışı olumsuz etkilenen işletmelere, bu uygulamalar dışında da sektör ayrımı olmaksızın gerekli desteği vereceğini vurgulayan Murat Akşam, “Bu imkanların yanı sıra, müşterilerimizin Mobil Şube, İnternet Şube, İletişim Merkezi ve ATM’lerimizden şubelerimize uğramadan finansal işlemlerini gerçekleştirebileceklerini hatırlatmak isteriz. Şubelerimize gelmek zorunda olan müşterilerimiz için de 08.30 – 17.00 saatleri arasında kesintisiz hizmet sunmaya devam edeceğiz” dedi.