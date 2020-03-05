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    05.03.2020 - 13:27 | | Foreks

    Bir banka daha emekli promosyon fiyatÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±

    TÃ¼rk Ekonomi BankasÄ± (TEB), emekliler iÃ§in yeni bir kampanyayÄ±Â  daha hayata geÃ§iriyor. Kampanya kapsamÄ±nda, emekli maaÅŸÄ± 2.500 TLÂ  Ã¼zerinde olup maaÅŸÄ±nÄ± TEB'e taÅŸÄ±yarak 1.250 TL almaya hak kazananÂ  emekliler, 10 emekliyi TEB Emekli BankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ailesi'ne katarak toplamÂ  2.750 TL'ye varan promosyondan yararlanma imkanÄ±na sahip olacak.

    Bir banka daha emekli promosyon fiyatÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±

    TEB, 5 Mart tarihi itibarÄ±yla Sosyal GÃ¼venlik Kurumu (SGK)Â  emeklisi olup emekli maaÅŸÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan mÃ¼ÅŸterilerine yÃ¶nelik baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±Â  kampanya kapsamÄ±nda, maaÅŸÄ± 1.500 TL'ye kadar olan emekliler 850 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasÄ±nda maaÅŸ alan emekliler ise 1.125 TLÂpromosyon avantajÄ±ndan yararlanacak. Emekli maaÅŸÄ± 2.500 TL Ã¼zeri olanÂ  emekliler ise 1.250 TL promosyon alabilecek. Kampanyadan yararlanmakÂ  isteyen emeklilerin TEB'de en az iki adet aktif otomatik fatura Ã¶demeÂ  talimatÄ± olmasÄ± veya kampanya dÃ¶nemi iÃ§inde en az iki yeni otomatikÂ  fatura Ã¶deme talimatÄ± vermesi ve ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi iÃ§in TEB ÅŸubelerineÂ  baÅŸvurmasÄ± gerekiyor.

    10 EMEKLÄ°YÄ° GETÄ°RENE 2750 TL'LÄ°K PROMOSYON

    Â AyrÄ±ca TEB, yakÄ±nlarÄ±na tavsiye ederek TEB Emekli BankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±Â  Ailesi'ne katan mÃ¼ÅŸterilerine de kiÅŸi baÅŸÄ±na 150 TL, toplamdaÂ  1.500TL'ye varan Ã¶deme yapÄ±yor. BÃ¶ylece, emekli maaÅŸÄ± 2.500 TLÂ  Ã¼zerinde olup maaÅŸÄ±nÄ± TEB'e taÅŸÄ±yarak 1.250 TL almaya hak kazananÂ  emekliler, 10 emekliyi TEB Emekli BankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ailesi'ne katarak toplamÂ  2.750 TL'ye varan promosyondan yararlanma imkanÄ±na sahip olacak.

    Emekli mÃ¼ÅŸterileri iÃ§in Ã¶zel mÃ¼ÅŸteri hizmeti hattÄ± da kuran TEB,Â  emeklilerin bu hattan ve internet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapacaklarÄ± EFT veÂ  havale iÅŸlemlerinden Ã¼cret almÄ±yor. TEB ÅŸubelerinde Ã¶ncelikli hizmet,Â  kredi kartÄ± Ã¼cret muafiyeti, gÃ¼nlÃ¼k nakit Ã§ekim imkanÄ± sunan MarifetliÂ  Hesap ile birikimlerine yÃ¼ksek faiz ve ATM'lerden yÃ¼ksek Ã§ekim limiti,Â TEB'in emeklilere Ã¶zel paketinde yer alan diÄŸer hizmetler arasÄ±nda yerÂ  alÄ±yor.

    150 TL'YE VARAN Ä°NDÄ°RÄ°M

    Mevcutta TEB'den emekli maaÅŸÄ±nÄ± alan mÃ¼ÅŸteriler ise, Mart ayÄ±Â  iÃ§erisinde TEB kredi kartlarÄ±na baÅŸvurusu yapmasÄ± durumunda onaylananÂ  kredi kartlarÄ± ile yapacaklarÄ± market harcamalarÄ±nda 30 HaziranÂ  tarihine kadar 150 TL'ye varan indirime de hak kazanÄ±yor

    Alkollü sürücü aracÄ±yla yayalarÄ±n arasÄ±na daldÄ±Rusya'nÄ±n Kirensk kentinde alkollü ve ehliyetsiz sürücü, aracÄ±n kontrolünü kaybederek, yayalarÄ±n ve park halindeki araçlarÄ±n arasÄ±na daldÄ±. Bir yaya çarpmanÄ±n etkisiyle havaya fÄ±rladÄ±, o anlar güvenlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.
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