TEB, 5 Mart tarihi itibarÄ±yla Sosyal GÃ¼venlik Kurumu (SGK)Â emeklisi olup emekli maaÅŸÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan mÃ¼ÅŸterilerine yÃ¶nelik baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±Â kampanya kapsamÄ±nda, maaÅŸÄ± 1.500 TL'ye kadar olan emekliler 850 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasÄ±nda maaÅŸ alan emekliler ise 1.125 TLÂpromosyon avantajÄ±ndan yararlanacak. Emekli maaÅŸÄ± 2.500 TL Ã¼zeri olanÂ emekliler ise 1.250 TL promosyon alabilecek. Kampanyadan yararlanmakÂ isteyen emeklilerin TEB'de en az iki adet aktif otomatik fatura Ã¶demeÂ talimatÄ± olmasÄ± veya kampanya dÃ¶nemi iÃ§inde en az iki yeni otomatikÂ fatura Ã¶deme talimatÄ± vermesi ve ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi iÃ§in TEB ÅŸubelerineÂ baÅŸvurmasÄ± gerekiyor.

10 EMEKLÄ°YÄ° GETÄ°RENE 2750 TL'LÄ°K PROMOSYON

Â AyrÄ±ca TEB, yakÄ±nlarÄ±na tavsiye ederek TEB Emekli BankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±Â Ailesi'ne katan mÃ¼ÅŸterilerine de kiÅŸi baÅŸÄ±na 150 TL, toplamdaÂ 1.500TL'ye varan Ã¶deme yapÄ±yor. BÃ¶ylece, emekli maaÅŸÄ± 2.500 TLÂ Ã¼zerinde olup maaÅŸÄ±nÄ± TEB'e taÅŸÄ±yarak 1.250 TL almaya hak kazananÂ emekliler, 10 emekliyi TEB Emekli BankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ailesi'ne katarak toplamÂ 2.750 TL'ye varan promosyondan yararlanma imkanÄ±na sahip olacak.

Emekli mÃ¼ÅŸterileri iÃ§in Ã¶zel mÃ¼ÅŸteri hizmeti hattÄ± da kuran TEB,Â emeklilerin bu hattan ve internet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapacaklarÄ± EFT veÂ havale iÅŸlemlerinden Ã¼cret almÄ±yor. TEB ÅŸubelerinde Ã¶ncelikli hizmet,Â kredi kartÄ± Ã¼cret muafiyeti, gÃ¼nlÃ¼k nakit Ã§ekim imkanÄ± sunan MarifetliÂ Hesap ile birikimlerine yÃ¼ksek faiz ve ATM'lerden yÃ¼ksek Ã§ekim limiti,Â TEB'in emeklilere Ã¶zel paketinde yer alan diÄŸer hizmetler arasÄ±nda yerÂ alÄ±yor.

150 TL'YE VARAN Ä°NDÄ°RÄ°M

Mevcutta TEB'den emekli maaÅŸÄ±nÄ± alan mÃ¼ÅŸteriler ise, Mart ayÄ±Â iÃ§erisinde TEB kredi kartlarÄ±na baÅŸvurusu yapmasÄ± durumunda onaylananÂ kredi kartlarÄ± ile yapacaklarÄ± market harcamalarÄ±nda 30 HaziranÂ tarihine kadar 150 TL'ye varan indirime de hak kazanÄ±yor