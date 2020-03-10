Bir banka daha emekli promosyon fiyatını açıkladı

DenizBank açıklamasına göre, emeklilere "Hürmetlerimizle" yaklaşımını sürdüren banka, Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzaladığı protokol kapsamında maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma sözü veren emekli müşterilerine maaş miktarları ile orantılı olarak sırasıyla 1500 lira altı için 675, 1500-2 bin 500 lira arası için 850, 2 bin 500 lira ve üzeri için ise 1000 liraya varan nakit kazanma fırsatı sağlıyor.

Ayrıcalıklı bankacılık hizmetleri

Açıklamaya göre, DenizBank, emekli hizmet paketi kapsamında maaş müşterilerine şubelerde işlem önceliği, uygun faizli ihtiyaç kredileri, acil nakit ihtiyacı için Kurtaran Hesap, internet bankacılığından ücretsiz havale ve EFT, Türkiye’deki ve dünyadaki tüm ATM’lerden ücretsiz para çekme ve hesap bakiyesi sorgulama, vadeli mevduata özel faiz oranları ve hesap işletim ücreti muafiyeti fırsatlarını sunuyor.

DenizBank’ın emeklilere özel kredi kartı Emekli Bonus’ta tüm Bonus özellikleri bulunuyor. Emekli Bonus’la alışverişler taksitlendirebiliyor, yapılan harcamalardan bonus kazanılabiliyor, biriktirilen bonuslar ile program ortaklarından bedava alışveriş yapılabiliyor. Otomatik fatura ödeme talimatı, eczane, tiyatro-sinema harcamalarında indirim fırsatları ile tesisat arızası, çilingir, cam kırılması gibi asistans hizmetleri emekli müşterilere özel sunulan ayrıcalıklar arasında yer alıyor.

"Gayemiz emeklilerimizin yüzünü güldürmek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özark, emeklilere verilen değerin bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Özark, şunları kaydetti: "Yıllarca çalışmış, üretmiş ve ülkemizin yarınlarının inşasında önemli rol oynayan emeklilere özel sektör bankaları içinde ayrıcalıklı hizmet anlayışını getiren bankamız, bu alanda ilklere imza atmak üzere yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Emeklilerimize sunduğumuz kampanyalarımız ve kredi olanaklarımız ile finansal ihtiyaçlarına özel çözümler üreterek hayatlarının bu güzel dönemini daha keyifli ve dinamik geçirmelerini sağlamak istiyoruz.

Bu kapsamda yakın zamana kadar yüksek faiz oranlarıyla kredi kullanan müşterilerimiz, yüzde 0,99 faiz oranımızla 60 aya varan vadelerde sunduğumuz kredimiz ile borçlarını tek bir çatı altında toplayarak taksitlerini düşürüp büyük ödeme fırsatı elde edebilirler. Önümüzdeki dönemde de emeklilerimizin ihtiyaçlarını yakından takip etmeye ve onların yanında olmaya devam edeceğiz."