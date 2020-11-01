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    HaberlerEkonomi Haberleri Bir gün önceden banka önünde kuyruğa girdiler! İşte nedeni...
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    01.11.2020 - 17:42 | | İHA

    Bir gün önceden banka önünde kuyruğa girdiler! İşte nedeni...

    Karabük’te TOKİ tarafından yapılan ve satışa çıkacak olan evler için vatandaşlar bir gün önceden banka önünde kuyruğa girdi.

    Bir gün önceden banka önünde kuyruğa girdiler! İşte nedeni...

    TOKİ tarafından Belen Mahallesi'ne yapılan konutların 2 ve 3 Kasım tarihinde satışa çıkacağının duyurulması üzerine ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar pazar sabahından itibaren banka önünde kuyruğa girdi. Bazı vatandaşlar kuyruk sırasını kaybetmemek için dönüşümlü olarak yakınları ile nöbet sistemi ile beklerken, bazı vatandaşlar da yanlarında getirdikleri sandalye ve battaniyeler ile beklemeye başladı. Kimisi ise yağmura karşı şemsiye ve minderini alarak banka önüne gelen onlarca vatandaş, yarından itibaren satışa çıkacak olan TOKİ evleri için banka önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

    Sırada sabah 9’dan beri beklediğini söyleyen Dursun Akkaya, “Pazartesi sabahına kadar burada bekleyeceğiz. Yoksa sıramızı kaybederiz” dedi.

    Aydın Akkuş isimli vatandaş ise talebin çok olduğunu, bunun için eşi ile nöbetleşe bir şekilde sabaha kadar bekleyeceklerini söyledi.

    Battaniye ve minderi ile gelerek kuyruğa giren İbrahim Telli, “İmkanlar ve ödeme şekilleri iyi. Onun için sabaha kadar sırayı kaptırmamak için bekleyeceğiz. Gece için ise yanıma battaniye ve minder getirdim” dedi.

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