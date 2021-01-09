Bir günde 100 bin kişi BiP yükledi

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, yerli iletişim uygulaması BiP’in Türkiye’nin verisini Türkiye’de tuttuğunu vurguladı. Erkan şunları kaydetti:

“Günümüzde kullanıcıların en çok önem verdiği konuların başında kişisel verilerinin güvenliği geliyor. Turkcell olarak bugüne kadar tüm teknolojik altyapımızı ve bilgi birikimimizi müşterilerimizin güvenliğini sağlamak için kullandık. Bugün BiP üzerinden gelen tüm verileri, Türkiye’deki veri merkezlerimizde güvenle saklıyoruz. BiP uygulaması her geçen gün eklenen yeni özellikleriyle daha da gelişiyor. Mobil cihazların yanı sıra internet tarayıcıları üzerinden bilgisayarlarla sesli ve görüntülü görüşme imkânı sunan BiP, yeni masaüstü uygulaması ile artık tarayıcı bağımsız olarak da çalışıyor. Tüm PC ve Mac bilgisayarlara kurulabilen BiP Web masaüstü uygulaması sayesinde cep telefonu yanınızda olmasa bile iletişim kesintisiz sürdürülebiliyor. BiP ile banka hesap bilgilerine gerek duymadan, sadece telefon numarası ile para transferi yapılabiliyor.”