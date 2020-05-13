‘Bir haftada geçen yılın cirosuna ulaştık’

Türkiye’de 19 Mart’ta kapattıkları mağazalarını geçen hafta caddelerden başlayarak açmaya başladıklarını aktaran Ateş, “Geçen hafta cadde mağazalarımızda geçen yıl aynı dönem elde ettiğimiz cironun yüzde 75’ini yaptık. Cadde mağazaları pazartesi günü ise geçen yıl yaptığı cironun aynı oranına ulaştı. Çin’de ilk açılan mağazalar yüzde 75 düşük ciro yaptı. Aradan 1.5 ay geçti eski cirolarının yüzde 25 altındalar. Biz ise neredeyse ikinci haftada geçen yılki ciromuzu yakaladık” dedi.

AVM’ler iyi gidiyor

Ateş, iyi bir başlangıç yaptıklarını dile getirerek, şunları söyledi: “Pazartesi günü de başta üstü açık AVM’ler olmak üzere çoğu AVM’de mağazalarımızı açtık. Bir günde daha önce AVM’lerde yaptığımız ciroların yüzde 5 daha eksiğini yaptık. Cadde ve AVM’lerde mağazaya giren trafiği yüzde 50 düştü ama gelenler daha fazla parça alışveriş yapmaya başladı. Daha çok rahat kıyafetler alınıyor.”

Üç yıldır ortalama yüzde 35 büyüdüklerini, bu yıla da bu hedefle başladıklarını belirten Ateş, korona nedeniyle hedeflerini, geçen yılki ciroyu yakalamak olarak revize ettiklerini söyledi. Ateş online satışlarının ise yüzde 250 arttığını kaydetti.

Elini yıka yüzüne dokunma!

Defacto, koronavirüs salgınına karşı farkındalık yaratmak için de yeni bir koleksiyon oluşturdu. İhsan Ateş, “Artık ‘evde kal’ dönemi bitti. Yeni dönemin adı ‘güvende kal’. Bunun için bir koleksiyon hazırladık. Koleksiyondaki ürünlerde uymamız gereken kuralları eğlenceli hale getiren Türkçe ve İngilizce tasarımlara yer verdik. ‘Evde Kal’, ‘Antivirus’, ‘Ellerini Yıka, ‘Sosyal Mesafe Kraliçesi, ‘Evdeyim’, ‘Umudunu Canlı Tut’, ‘Yüzüne Dokunma’, ‘Güncel Mod’, ‘Sosyal Mesafe ile Kişisel Karantina’ gibi mesajlarımız var. Bunlar toz tutmayan, koku yapmayan anti bakteriyel kumaşlardan üretildi. Koleksiyonda hijyenik tulum, siperlik ve anti bakteriyel maske tasarımları da bulunuyor” dedi. Ateş, mağazalarda her önlemi aldıklarını, yeni dönemde güvenli alışveriş için 10 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını, yılsonunda bunun 15 milyon TL’yi bulacağını da kaydetti.