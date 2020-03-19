BİST85.338-0,28EURO7,06-0,17USD6,530,81ALTIN309,730
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Bir marka daha mağazalarını kapatma kararı aldı
    ABONE OL
    19.03.2020 - 13:00 | | AA

    Bir marka daha mağazalarını kapatma kararı aldı

    So CHIC, Türkiye’de bulunan mağazalarını 19 Mart itibarıyla geçici bir süreliğine kapatma kararı aldı.

    Bir marka daha mağazalarını kapatma kararı aldı

    So CHIC, Türkiye’de bulunan mağazalarını 19 Mart 2020 itibariyle  geçici bir süreliğine kapatma kararı aldı.

    Açıklamada şöyle denildi:

    "Ülkemizi de etkisi altına alan küresel Koronavirüs (Covid-19)  salgını nedeniyle ulus olarak dayanışmaya ihtiyacımız olan günlerden  geçiyoruz. So CHIC olarak en büyük önceliğimiz, mağazalarımızı ziyaret eden  misafirlerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın sağlığıdır. Bu doğrultuda Türkiye’de bulunan So CHIC mağazalarımızı 19 Mart 2020 itibariyle  geçici bir süreliğine kapatma kararı aldık.

    Küresel çapta tüm insanlığı derinden etkileyen Koronavirüs ile  mücadele ettiğimiz bu zorlu günleri en kısa zamanda geride bırakmayı  umuyor ve hepinizi sağlığımızı korumak adına evlerinizde kalmaya davet  ediyoruz. Yaşanan bu zor günleri en kısa sürede atlatacağımıza olan  inancımız tam. Değerli misafirlerimiz başta olmak üzere tüm çalışma  arkadaşlarımızla daha sağlıklı günlerde bir araya gelmek dileğiyle…",

    'Otomobilde hasta var' diye yolu açtırdılar! Gerçek çok farklı çıktıİstanbul Ümraniye'de bankadan para çeken bir kişiyi takip ederek 400 bin lira çaldıktan sonra kaçan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin kaçarken kırmızı ışık engeline takıldıkları anlarda araçtan inerek "Arabada hasta var" diyerek yolu açtırmaları güvenlik kameralarına yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çaldıkları greyder ve dorseyi satmaya çalışırken suçüstü yakalandılar!

    Çaldıkları greyder ve dorseyi satmaya çalışırken suçüstü yakalandılar!

    Memur, işçi milyonları ilgilendiriyor! Ücretsiz izin...

    Memur, işçi milyonları ilgilendiriyor! Ücretsiz izin...

    Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

    Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

    Koronavirüs ev ilanlarına sıçradı

    Koronavirüs ev ilanlarına sıçradı

    Sıradaki Haber