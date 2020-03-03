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    03.03.2020 - 07:00 | | GÖKHAN KAM İstanbul

    Bir ölür, bin diriliriz

    Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Başkanı Hamza Akbulut, terörü kaynağında kurutmaya dönük mücadelenin kararlılıkla sürmesi gerektiğini söyledi.

    Bir ölür, bin diriliriz
    GÖKHAN KAM İstanbul

    İdlib’de şehit düşen askerler için “Bir ölür bin diriliriz!” sloganıyla dün Haliç Kongre Merkezi’nde basın açıklaması yapıldı. TGTV, Milli İrade Platformu, Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP), İslam Dünyası STK’lar Birliği (İDSP) öncülüğünde 81 ilde aynı anda gerçekleşen toplantıda, “Bahar Kalkan Harekatı”na destek vurgusu yapıldı.

    TGTV Başkanı Akbulut, TGSP Başkanı Ömer Faruk Terzi, İDSB Başkanı Ali Kurt ve Milli İrade Platformu’ndan Mehmet Güney’in katıldığı toplantıda ortak açıklamayı okuyan Akbulut, “Suriye’den ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf etmek için Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terör örgütlerine karşı kararlı mücadeleye nasıl destek verdiysek, Bahar Kalkanı Harekatı’nı da aynı şekilde destekliyoruz” diye konuştu.

     

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