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    HaberlerEkonomi Haberleri Bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı azaldı
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    11.05.2020 - 14:44 | | Foreks

    Bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı azaldı

    Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinden yapılan açıklamaya göre,  bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe  intikal etmiş kişi sayısı 2020 yılının ilk çeyreğinde önceki yılın  aynı dönemine göre yüzde 36 gerileyerek 311 bin kişi oldu.

    Bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı azaldı

    Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş  kişi sayısı 2020 yılı Ocak- Mart döneminde bir önceki yılın aynı  dönemine göre yüzde 27 oranında azalarak 184 bin kişi oldu. Bireysel  kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı  dönemde yüzde 44 oranında azalarak 178 bin kişi oldu.

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