Bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı azaldı

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2020 yılı Ocak- Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 oranında azalarak 184 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 44 oranında azalarak 178 bin kişi oldu.