Biriz, bütünüz, hep birlikteyiz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk milletinin her türlü zorluğu aşmasını bildiğini vurgulayarak belirterek, “Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz” dedi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB İkiz Kuleler’de İdlib’de gerçekleşen hain saldırıya tepki göstermek için Türkiye’nin önde gelen 30’a yakın sendika, konfederasyon, meslek ve sivil toplum örgütlerinin ortak açıklamasını okudu.

Her kritik dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerin ruhlarının şad olması dileğinde bulundu.

Vicdani sorumluluk

Suriye’de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünyanın sessiz kaldığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin barış ve huzur odaklı çabalarının pek çok ülkede karşılık görmediğini belirterek şunları kaydetti:

“Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. İşte rejim güçleri son olarak askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuz.”

Hisarcıklıoğlu, saldırıyı gerçekleştirenlerin bunun bedelini ödeyeceklerini, Bahar Kalkanı harekatıyla bu bedeli ödemeye başladıklarını söyledi.

Kararlı mücadele

Türk milletinin her türlü zorluğu aşmasını bilen bir millet olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkların bir tarafta bırakıldığını vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, sabır ve dayanışma gösterdiklerine dikkati çekerek, şunu söyledi:

“Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Esenboğa Havalimanı’nda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul etti.

‘Safları sıklaştırıp yola devam edelim’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Esenboğa Havalimanı’nda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul etti. Erdoğan, ekonomi temsilcilerine şu mesajları verdi:

“Sizlerden beklentimiz bu mücadeleye kendi alanınızdaki gayretlerinizle destek vermeniz. Şayet Türkiye’nin son 17 yılda diğer alanlarla birlikte savunma sanayinde kat ettiği mesafe olmasaydı bugün böyle bir mücadeleyi çok daha zor şartlarda yürütmeye çalışıyor olacaktık.

Kimsenin inayetine, desteğine, yardımına ihtiyaç duymadan harekâtlarımızı icra edebiliyorsak bugüne kadar döktüğümüz terler, elde ettiğimiz neticeler sayesindedir.

Geleceğimize daha güvenle bakabilmek için sahada askerimizle, ticarette, sanayide, tarımda, üretimde, hizmette sizlerle saflarımızı daha sıklaştırarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Sizler daha çok çalışarak, üreterek, ihraç ederek, istihdam sağlayarak hem kendiniz daha çok kazanacak hem de ülkemize daha çok kazandıracaksınız.

Temennimiz bir an önce bu mücadeleyi zaferle neticelendirerek daha fazla kan dökülmesinin önüne geçmektir. Bunun için sahadaki mücadelemiz yanında tüm diplomatik kanalları kullanıyoruz.”

7 bölgeye bağlantı yapıldı

Toplantıda Rifat Hisarcıklıoğu, Türkiye’nin 7 bölgesini temsilen Batman, Denizli, Edirne, Gaziantep, Hatay, Trabzon ve Van ticaret ve sanayi oda başkanlarına bağlanarak duygu ve düşüncelerini aldı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da ATO’da, TOBB ile eş zamanlı olarak ortak açıklamayı okudu. Açıklamaya destek veren STK’ler şöyle sıralandı:

“ASKON, DEİK, Hak-İş, KAGİDER, Memur-Sen, MÜSİAD, OSBÜK, TÜMSİAD, TÜSİAD, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Emekliler Derneği, TESK, TÜGİAD, TÜGİK, TİM, TİKAD, Türk-İş, TİSK, Kamu-Sen, Türkiye Müteahhitler Birliği, TOBB, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB Genç Girişimciler Kurulu, TÜRMOB, TÜRSAB, TTYD, TZOB, YASED ve Türkiye Noterler Birliği.”

81 ilden çığ gibi destek

Türkiye’nin 81 ilindeki STK’lar İdlib’de rejim unsurlarının Türk askerlerine düzenlediği menfur hava saldırısını lanetledi. Diyarbakır, Mardin ve Şırnak’ta STK’lar her zaman devletin ve milletin yanında olduklarını vurguladı. Dün İzmir’den Trabzon’a 81 ilin STK temsilcileri Bahar Kalkanı Harekatı’na destek için bir araya geldi. Türkiye’nin her köşesinden Edirne’den Kars’a sivil toplum kuruluşu temsilcileri Bahar Kalkanı Harekatı’na destek açıklaması yaptı.