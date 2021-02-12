Birleşik Krallık ile yapılan STA, halı ve yaş meyve-sebze ihracatına yaradı

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 2021 Ocak ayı ihracat rakamlarından derlediği verilere göre, imzalanan STA'nın ardından Türk ihracatçısının Birleşik Krallık'a ihracatı 2021 yılı ocak ayında bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 5,9 azalarak 784 milyon 397 bin dolara gerilese de bu ülkeye ihracat ivmesini artıran pek çok sektör dikkati çekti.

Birleşik Krallık, böylece bu yılın ocak ayında Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği 4. ülke konumunda yer aldı.

Bu yılın ocak ayında Birleşik Krallık'a ihracatını en fazla artıran ürün grubu, "Diğer sanayi ürünleri" oldu. Diğer sanayi ürünleri Birleşik Krallık'a ihracatını önceki yılın ocak ayına göre yüzde 77,6 artırarak 359 bin dolara yükseltti.

Halı ihracatı yüzde 33,7 arttı

Birleşik Krallık'a yapılan halı ihracatı 2021 yılının ocak ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,7 artarak 11 milyon 476 bin dolara, demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 33,6 artışla 45 milyon 810 bin dolara, yaş meyve ve sebze ihracatı yüzde 33,2 yükselerek 4 milyon 578 bin dolara çıktı.

Söz konusu ülkeye yapılan su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı yüzde 30,8 artarak 7 milyon 24 bin dolara, iklimlendirme sanayisi ihracatı yüzde 28,1 yükselişle 33 milyon 790 bin dolara, makine ve makine aksamları ihracatı yüzde 27,5 artışla 24 milyon 411 bin dolara yükseldi.

Birleşik Krallık'a elektrik ve elektronik ürünleri sektörünün ihracatı 2021 yılı ocak ayında yüzde 23,5 yükselerek 121 milyon 556 bin dolara, kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı yüzde 14,9 artarak 47 milyon 472 bin dolara ve süs bitkileri ve mamulleri ihracatı yüzde 13,5 artışla 522 bin dolara erişti.

Tekstil ihracatı 36,2 milyon dolara çıktı

Birleşik Krallık'a yapılan tekstil ve ham maddeleri ihracatı 2021 ocak ayında 2020 yılı ocak ayına göre yüzde 10,9 artarak 36 milyon 215 bin dolara, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı yüzde 7,8 artarak 19 milyon 210 bin dolara ve hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı da yüzde 3 artarak 8 milyon 594 bin dolara çıktı.

Söz konusu ülkeye bahsi geçen dönemde yapılan zeytin ve zeytinyağı ihracatı da yüzde 0,7'lik hafif artışla 327 bin dolara yükseldi.

"Ticaretimizin sekteye uğramaması için STA yapılması çok önemliydi"

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Uğur Uysal, Birleşik Krallık'a olan ihracat artışına ilişkin, "Halı sektörü olarak çok önemli pazarlarımızdan biri olan İngiltere’nin Brexit sürecinin ardından bu ülkeyle ticaretimizin sekteye uğramaması için bir serbest ticaret anlaşması yapılması çok önemliydi. Bu sayede zaten artış trendinde olan İngiltere’ye olan ihracatımız hız kesmeden devam edebiliyor. Yapılan anlaşmanın ocak ayındaki artışta da bu yönden son derece önemli etkisi oldu." bilgilerini verdi.

Ocak ayındaki bu yüzde 33,7’lik artışla birlikte Birleşik Krallık'ın, halı sektörünün ABD ve Almanya’nın ardından en fazla ihracat gerçekleştirdiği 3. ülke konumuna geldiğini anlatan Uysal, şunları kaydetti:

"Son yıllarda İngiltere’ye olan halı ihracatımız sürekli artıyor. İngiltere pazarının barındırdığı potansiyeli göz önüne aldığımızda bu ülkeye olan ihracatımızı çok daha yukarılara çekebiliriz. Yapılan serbest ticaret anlaşması ile birlikte bunun önünde bir engel de kalmadı. 2020 yılında pandemi etkisine rağmen bu ülkeye halı ihracatımızı yüzde 9 artırmıştık. Bu yıl bu artış oranını çok daha yukarılara çekebiliriz ve sektör olarak ocak ayında bunun sinyallerini verdik."

"STA elimizi güçlendiriyor"

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, Birleşik Krallık'a yapılan ihracatın ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 33,2 artarak 4 milyon 578 bin dolara yükselmesine ilişkin, "İhracat artışında STA'nın olumlu etkisi oldu. Şimdilik etkisi az da olsa ileriki aşamalarda tabii ki olumlu katkısı olacak. Biz bu ülkeye olan ihracatı daha da artırmak azmindeyiz. Birleşik Krallık'a daha çok yaş meyve sebze ihracatı yapmaya çalışacağız." dedi.

Birlik olarak sürekli olarak alternatif pazar arayışı içinde olduklarını belirten Sin, Birleşik Krallık'ın da bu doğrultuda kendileri için önem kazandığını söyledi.

Sin, şunları kaydetti: "Birleşik Krallık'a yaş meyve sebzenin hemen hemen tamamını ihraç ediyoruz. Bizim ihracatımız mevsimsel değişiklikler yaşayabiliyor ama genel anlamda İngiltere'ye narenciye, nar, üzüm, incir ve kiraz ihracatı yapabildik. İngiltere, bizim için önemli bir pazar ve STA bu noktada elimizi güçlendiriyor."

Anlaşma ticarette sağlanan kazanımları koruyor

Uzun müzakereler sonucunda Avrupa Birliği ile ticaret anlaşmasına varan Birleşik Krallık, bu anlaşmanın tamamlanmasının ardından ilk serbest ticaret anlaşmasını 29 Aralık 2020'de Türkiye ile imzalamıştı.

Anlaşma ile iki ülke arasındaki ticarette kazanımların korunması sağlanırken belirsizliklerin kaldırılması da imza altına alınmıştı.