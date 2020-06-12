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    HaberlerEkonomi Haberleri Birleşik Krallık ve AB ticaret görüşmelerini yoğunlaştıracak
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    12.06.2020 - 08:49 | | DHA

    Birleşik Krallık ve AB ticaret görüşmelerini yoğunlaştıracak

    Avrupa Birliği'nden (AB) bu yıl sonu itibarıyla ayrılmayı hedefleyen Birleşik Krallık hükümeti adına konuşan bir sözcü, Avrupa Birliği (AB) ile serbest ticaret görüşmelerini (free trade agreement - FTA) Temmuz ayından itibaren yoğunlaştırmayı kararlaştırdıklarını açıkladı. Birleşik Krallık, AB'den bu yıl sonu itibarıyla ayrılmayı hedefliyor.

    Birleşik Krallık ve AB ticaret görüşmelerini yoğunlaştıracak

    Avrupa'daki Covid-19 pandemisi kaynaklı gelişmelere bağlı olarak, iki tarafın temsilcileri Temmuz sonuna kadar her hafta karşılıklı görüşmeler yapacaklar ve müzakerecilerin katılacağı küçük grup toplantıları düzenlenecek.

    Birleyşik Krallık hükümeti sözcüsü ayrıca, 15 Temmuz'da Başbakan Boris Johnson, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli arasında yüksek düzeyli bir toplantı da yapılacak.

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