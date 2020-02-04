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    HaberlerEkonomi Haberleri Bitcoin 3 ayın zirvesini gördü, 9.608 $’ı aştı
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    04.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Bitcoin 3 ayın zirvesini gördü, 9.608 $’ı aştı

    Çin’de tatilin ilk gününde hisse senedi piyasaları sert düşüş gösterirken başta Bitcoin olmak üzere kripto paralar yükseliş grafiğine girdi. Bitcoin, 9.608 dolara kadar çıkarak ekim ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

    Bitcoin 3 ayın zirvesini gördü, 9.608 $’ı aştı

    Bitcoin, Hong Kong’da piyasanın erken saatlerinde piyasaların açılmasından hemen sonra 9.608 doları gördü ve kısa bir süre sonra kazancının büyük bir kısmını geri verdi.

    Kripto paralar artıda

    Bloomberg Galaxy Kripto Endeksi, Eylül’den beri görülen en yüksek seviyeye tırmanırken sonraki saatlerde kazancının azaldığı görüldü.

    Çin hisseleri, pazartesi günkü işlemlerde 2015 yılındaki hisse balonundan bu yana görülen en sert düşüşünü kaydetti. Birçok yatırımcı salgından bu yana ilk kez satış fırsatı yakalarken CSI 300 Endeksi yüzde 9’dan fazla düştü. Endeks 23 Ocak’tan beri kapalıydı.

     

    Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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