Bitcoin 3 ayın zirvesini gördü, 9.608 $’ı aştı

Bitcoin, Hong Kong’da piyasanın erken saatlerinde piyasaların açılmasından hemen sonra 9.608 doları gördü ve kısa bir süre sonra kazancının büyük bir kısmını geri verdi.

Kripto paralar artıda

Bloomberg Galaxy Kripto Endeksi, Eylül’den beri görülen en yüksek seviyeye tırmanırken sonraki saatlerde kazancının azaldığı görüldü.

Çin hisseleri, pazartesi günkü işlemlerde 2015 yılındaki hisse balonundan bu yana görülen en sert düşüşünü kaydetti. Birçok yatırımcı salgından bu yana ilk kez satış fırsatı yakalarken CSI 300 Endeksi yüzde 9’dan fazla düştü. Endeks 23 Ocak’tan beri kapalıydı.