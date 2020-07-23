Bitcoin 9,500 dolar sınırında

Bu gelişmelerle, son 24 saatte yüzde 1.53 artışla 9,495 dolara yükselen Bitcoin'in piyasa hacmi de 172.5 milyar dolardan 175 milyar dolara çıktı.

Toplam 5,783 kripto para biriminin işlem gördüğü 23,441 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi, önceki 24 saatlik dilimdeki 62.2 milyar dolardan 62.7 milyar dolara yükseldi. Böyece, toplam piyasa hacmi de 280 milyar doları da aşarak 284 dolara yükseldi. Toplam piyasa hacminin yüzde 61.6’sını Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 1.53 artışla 9,495.32 dolar,

2.Ethereum yüzde 7.55 artışla 262.33 dolar,

3.Tether yüzde 0.07 artışla 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 2.09 artışla 0.20 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 3.85 artışla 237.17 dolar,

6.Bitcoin SV yüzde 2.93 artışla 181.20 dolar,

7.Cardano yüzde 2.42 artışla 0.12 dolar,

8.Litecoin yüzde 2.50 artışla 44.79 dolar

9.Chainlink yüzde 7.36 artışla 7.70 dolar,

10.Crypto.com Coin yüzde 1.98 artışla 0.14 dolardan işlem görüyordu.