BİST101.0760.37EURO7.570.24USD6.98-0.03ALTIN382.92-0.26
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Bitcoin yeniden 8,000 doların üzerinde
    ABONE OL
    29.04.2020 - 14:14 | | DHA

    Bitcoin yeniden 8,000 doların üzerinde

    Covid-19 pandemisine ilişkin alınan ekonomik önlemlerin ardından sert düşerek Mart ayında 5,000 dolar düzeyine kadar gerileyen Bitcoin, yeniden toparlanarak uzun aradan sonra yeniden 8,000 doların üzerine çıktı.

    Bitcoin yeniden 8,000 doların üzerinde

    Kripto para piyasası yatırımcıları Mayıs ortasında yapılması beklenen Bitcoin bölünmesine doğru alımlarını artırdılar. Önceki iki bölünmenin ikisinde de Bitcoin fiyatı tüm zamanların en yükseğine tırmanmıştı.

    Bitcoin yüzde 3.26 artışla 8,001.69 dolar ile 10 Mart'tan bu yana en yüksek düzeye tırmandı. Bu artışla Bitcoin'in son bir aydaki yükselişi yüzde 35'i buldu.

    Swissquote Bank'dan Chris Thomas, Bİtcoin'deki tırmanışın son günlerde hız kazandığına dikkat çekerek, "Bu aşamada, önümüzdeki birkaç gün içinde, belki de 7,000 dolara kadar geri çekilme olasılığı da var" dedi.

    Hong Kong merkezli kripto para yatırım ve ticaret platformu Kenetic'in kurucu ortağı Jehan Cu da, 8,000 doları geride bırakan Bitcoin'de yeni hedefin 10,000 dolar olduğunu vurguladı.

      Köye inen kurtlar büyükbaş hayvanları telef ettiArdahan'da sürü halinde köye inen aç kurtlar, 4 büyükbaş hayvanı telef etti.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalandı

      Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalandı

      Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Emeklilik primi...

      Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Emeklilik primi...

      Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

      Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

      Hayat Eve Sığar uygulaması indir | Hayat Eve Sığar uygulaması renklerin anlamı nedir?

      Hayat Eve Sığar uygulaması indir | Hayat Eve Sığar uygulaması renklerin anlamı nedir?

      Sıradaki Haber