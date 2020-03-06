Bitkisel üretim değeri % 24.6 arttı

Buna göre. tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin değeri. geçen yıl 2018’e göre yüzde 24.65 artışla 77.55 milyar lira oldu. Meyveler. içecek ve baharat bitkileri üretim değeri yüzde 22.15 artışla 67.83 milyar lira ve sebzelerin üretim değeri ise yüzde 21.87 artışla 50.45 milyar lira olarak gerçekleşti.



Nohut ucuzladı



Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerden nohudun fiyatı yıllık yüzde 29.04 azalış gösterdi. Geçen yıl bir önceki yıla göre en az artış yüzde 20.95 ile mercimek (kırmızı) fiyatında gerçekleşti.



Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlere ait fiyatlarda en fazla artışın olduğu ürün ise yüzde 79.97 ile patates olurken bu ürünü. yüzde 33.88 ile kuru fasulye ve yüzde 25.98 ile buğday izledi.



Sebzelerden domatesin fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 3.27 artış gösterdi. Patlıcan fiyatında yüzde 30.92 ve kuru soğan fiyatında yüzde 37.96 artış gerçekleşti. Sebzeler grubunda bir önceki yıla göre en fazla artış gösteren ürün yüzde 70.88 ile kuru sarımsak oldu. Bu ürünü yüzde 54.54 ile sivri biber ve yüzde 42.51 ile karnabahar takip etti.



Fındık yükseldi



Zeytin fiyatında yıllık yüzde 3.16 artış görüldü. Meyvelerden en az artış gösteren ürünler sırasıyla yüzde 19.49 ile limon, yüzde 20.58 ile üzüm oldu. En fazla artış ise yüzde 52.26 ile fındık ve yüzde 36.55 ile muzda gerçekleşti.