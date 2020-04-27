Bitkiye yatırım 130 milyon TL

Poyraz, AA’ya şu değerlendirmelerde bulundu:



“600 milyon dolar olan pestisit pazarında daha üstün bir oyuncu haline gelmek ve çiftçilerimizin bitki koruma ihtiyacını karşılamak üzere, yeni yatırım projemizi çok yakında hayata geçireceğiz. Bitki koruma alanında mevcut fabrikamız ihtiyacı karşılamıyor. İştirakimiz Tarkim vasıtasıyla Manisa’da yatırım bedeli yaklaşık 130 milyon lira olan yeni bir fabrika planlıyoruz. Bu yatırımla bitki korumada kapasite artışı, yeni ürünlerin ruhsatlandırılması ve piyasaya arzının yanı sıra dışa bağımlılığı da en aza indirme gayreti içinde olacağız.”

Yeni fabrikanın yenilenebilir enerji kaynağıyla çalışacağını ve Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yer alacağını belirten Poyraz, bu yatırımla 12 bin tonluk mevcut kapasitenin 30 bin tona çıkarılmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.