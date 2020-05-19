'Bizi bekleyen dünya gençlere ait olacak'

Sabancı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için görüntülü bir mesaj yayınladı. “Sevgili gençler, hepimiz gibi, koronavirüs sizin de tüm hayatınızı etkilemiş durumda” diyen Güler Sabancı, şunları kaydetti:



“Kaygılarınızın, endişelerinizin, yüksek olduğu bir dönemi yaşıyorsunuz. 19 Mayıs, büyük bir mücadelenin başlangıcı, yeniden doğuşun simgesi. Mustafa Kemal Atatürk, 101 yıl önce kurtuluş mücadelesini büyük bir azim ve kararlılıkla başlatan, genç bir subaydı. O gün de ülkemiz büyük zorluklar içindeydi.



Tarihi mücadele



Bugün de Kovid-19 salgınının etkileriyle tüm dünyayla birlikte yine tarihi bir mücadele veriyoruz. Bu sıkıntılı sürecin de 1919 ruhunu yüreğinde taşıyan gençlerin gücüyle ve Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, en hakiki mürşit olan ilimle üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Kovid-19’u hep birlikte yendikten sonra bizi bekleyen yeni dünya, gençlerin dünyası olacak.”