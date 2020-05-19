BİST101.9832.22EURO7.50-0.07USD6.87-0.09ALTIN383.15-0.99
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri 'Bizi bekleyen dünya gençlere ait olacak'
    ABONE OL
    19.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    'Bizi bekleyen dünya gençlere ait olacak'

    Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na ilişkin mesajında, “Kovid-19’u hep birlikte yendikten sonra bizi bekleyen yeni dünya gençlerin dünyası olacak” ifadesini kullandı.

    'Bizi bekleyen dünya gençlere ait olacak'

    Sabancı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için görüntülü bir mesaj yayınladı. “Sevgili gençler, hepimiz gibi, koronavirüs sizin de tüm hayatınızı etkilemiş durumda” diyen Güler Sabancı, şunları kaydetti:

    “Kaygılarınızın, endişelerinizin, yüksek olduğu bir dönemi yaşıyorsunuz. 19 Mayıs, büyük bir mücadelenin başlangıcı, yeniden doğuşun simgesi. Mustafa Kemal Atatürk, 101 yıl önce kurtuluş mücadelesini büyük bir azim ve kararlılıkla başlatan, genç bir subaydı. O gün de ülkemiz büyük zorluklar içindeydi.

    Tarihi mücadele

    Bugün de Kovid-19 salgınının etkileriyle tüm dünyayla birlikte yine tarihi bir mücadele veriyoruz. Bu sıkıntılı sürecin de 1919 ruhunu yüreğinde taşıyan gençlerin gücüyle ve Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, en hakiki mürşit olan ilimle üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Kovid-19’u hep birlikte yendikten sonra bizi bekleyen yeni dünya, gençlerin dünyası olacak.”

    İftar saati evinin balkonunda Ebabil kuşu bulduHatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir kişi evinin balkon camında, iftar saatinde Ebabil kuşu buldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mustafa Holoğlu hayatını kaybetti

    Mustafa Holoğlu hayatını kaybetti

    Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

    Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

    Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

    Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

    'Bir güneş doğacağına emindim'

    'Bir güneş doğacağına emindim'

    Sıradaki Haber