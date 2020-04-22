BİST98.9141,33EURO7,580,12USD6,980,02ALTIN382,441,11
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri BKM, 23 Nisan'da tüm çocukları Türk bayrağı çizmeye çağırıyor
    ABONE OL
    22.04.2020 - 12:42 | | AA

    BKM, 23 Nisan'da tüm çocukları Türk bayrağı çizmeye çağırıyor

    Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel hazırladığı videoyla tüm çocukları Türk bayrağı çizerek camlara asmaya davet ediyor.

    BKM, 23 Nisan'da tüm çocukları Türk bayrağı çizmeye çağırıyor

    BKM açıklamasına göre, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ötürü yaşanan bu olağanüstü dönem nedeniyle bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evlerde kutlanacak.

    BKM de yayınladığı videoyla bayram coşkusunu evlere taşıyor ve tüm çocukları Türk bayrağı çizerek camlara asmaya çağırıyor.

    23 Nisan coşkusunu logosuna da taşıyor

    Açıklamaya göre, videoda yer alan tüm çocukların kendi evlerinde ve aileleri tarafından çekilen görüntülerinde, "Bu sene 23 Nisan coşkusunu evlerde yaşayalım, bayrağımızı çizip evlerimizin camlarımıza asalım" mesajı veriliyor.

    Ayrıca BKM, 23 Nisan coşkusunu logosuna da taşıyor ve bu bayrama özel çocuklar tarafından çizilen logoyu tüm platformlarında kullanıyor.

    23 Nisan’da İstanbul’dan dünyaya sevgi konseriCumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda “7 tepenin şehrinden 7 kıtaya” sloganıyla gerçekleştirilecek konserin tanıtım filmi yayınlandı. İletişim Başkanlığı’nın YouTube kanalından yayınlanacak konserin tanıtım filminde İstanbul’un simge yapılarına yer verildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Eşi, 2 çocuğu ve komşuyu rehin aldı, 'kıskançlıktan yaptım' dedi

    Eşi, 2 çocuğu ve komşuyu rehin aldı, 'kıskançlıktan yaptım' dedi

    Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

    'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

    Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? 2020

    Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? 2020

    Sıradaki Haber