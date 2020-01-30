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    HaberlerEkonomi Haberleri BoE, faiz oranı ve varlık alım programını değiştirmedi
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    30.01.2020 - 15:12 |

    BoE, faiz oranı ve varlık alım programını değiştirmedi

    İngiltere Merkez Bankası (BoE), faiz oranında bir değişikliğe gitmedi.

    BoE, faiz oranı ve varlık alım programını değiştirmedi

    BoE Komite toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, faiz oranı %0,75 olarak bırakıldı. Piyasalarda da BOE'nin faiz oranında bir değişikliğe gitmeyeceği beklentisi bulunuyordu.

    BoE, Varlık Alım Programını da piyasa beklentisi doğrultusunda değiştirmeyerek, 435 milyar sterlin olarak bıraktı.

    BoE, faizleri değiştirmeme kararını 2'ye karşı 7 oyla alındı. Piyasa beklentisi 3'e karşı 6 oyla alınacağı yönündeydi. BoE, varlık alım programını değiştirmeme kararını oy birliği ile aldı.

    Banka en son 2018 yılı Ağustos ayında faiz oranını 25 baz puan artırdı.

    En son yıllık tüketici fiyatları %1,3, çekirdek tüketici fiyatları %1,4 olarak açıklanmıştı. BoE'nin enflasyon hedefi %2,0 seviyesinde bulunuyor.

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