BoE, faiz oranı ve varlık alım programını değiştirmedi

BoE Komite toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, faiz oranı %0,75 olarak bırakıldı. Piyasalarda da BOE'nin faiz oranında bir değişikliğe gitmeyeceği beklentisi bulunuyordu.

BoE, Varlık Alım Programını da piyasa beklentisi doğrultusunda değiştirmeyerek, 435 milyar sterlin olarak bıraktı.

BoE, faizleri değiştirmeme kararını 2'ye karşı 7 oyla alındı. Piyasa beklentisi 3'e karşı 6 oyla alınacağı yönündeydi. BoE, varlık alım programını değiştirmeme kararını oy birliği ile aldı.

Banka en son 2018 yılı Ağustos ayında faiz oranını 25 baz puan artırdı.

En son yıllık tüketici fiyatları %1,3, çekirdek tüketici fiyatları %1,4 olarak açıklanmıştı. BoE'nin enflasyon hedefi %2,0 seviyesinde bulunuyor.