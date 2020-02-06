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    HaberlerEkonomi Haberleri Boeing, Pegasus'un pistten çıkan uçağıyla ilgili araştırmaya destek vermeye hazır
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    06.02.2020 - 14:26 | | AA

    Boeing, Pegasus'un pistten çıkan uçağıyla ilgili araştırmaya destek vermeye hazır

    Boeing teknik ekibinin, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçakla ilgili kaza araştırmalarına destek vermeye hazır olduğu bildirildi.

    Boeing, Pegasus'un pistten çıkan uçağıyla ilgili araştırmaya destek vermeye hazır

    AA muhabirinin Boeing yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Pegasus Havayolları'nın PC-2193 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağıyla ilişkin İstanbul'dan gelen haberler, şirkette de üzüntüye neden oldu.

    Türkiye Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi uzmanlarının pistten çıkan uçakla ilgili araştırmayı yürüttüğünü hatırlatan yetkililer, ABD'nin yetkili temsilcisi Ulusal Taşımacılık Güvenliği Kurulunun talebi ve yönlendirmesi doğrultusunda Boeing teknik ekibinin de kaza araştırmalarına destek vermek üzere Türkiye'de hazır bulunacağını belirtti.

    Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunan yetkililer, "Müşterimiz olan hava yolu şirketiyle yakın temas içindeyiz ve onlara mümkün olan her türlü desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı. 

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