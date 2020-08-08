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    HaberlerEkonomi Haberleri Boncuk fasulye hasadı başladı
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    08.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Boncuk fasulye hasadı başladı

    Türkiye’de sadece Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yaklaşık 1600 dekar alanda üretilen ‘Pazarcık boncuğu’ olarak bilinen fasulyede hasat başladı.

    Boncuk fasulye hasadı başladı

    İlçe rakımının yüksek ve hava sıcaklığının fazla olmaması fasulyeye farklı bir lezzet verirken, kılçıksız ve dış yüzeyinin parlaklığı gibi özellikleri ile ürün İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa, Sakarya’nın yanı sıra diğer birçok ilden rağbet görüyor.

    Pazaryeri Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, alternatif ürün olarak Pazaryeri üreticisinin kurtarıcısı konumundaki fasulyede hasadın  başladığını söyledi. Sert, bölgede fasulyeden ekmeğini kazanan 500’den fazla aile olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

    “Hasat gayet de iyi gözüküyor. Çok değerli olan ürünümüzün fiyatı 7 ila 7.5 lira seviyesinde. Fiyatların düşmeden devam etmesini umuyoruz.”

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