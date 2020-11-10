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10.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Borcuna en sadık il Hakkari oldu

Hakkari, eylül sonu itibarıyla yüzde 1.54 olan takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranıyla borcuna en sadık il oldu.

Borcuna en sadık il Hakkari oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden AA’nın yaptığı derlemeye göre, eylül sonu itibarıyla Türkiye’de takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranının en düşük olduğu il yüzde 1.54 ile Hakkari. Hakkari, kredi geri ödemede en başarılı il oldu. Kentin takipteki alacakları ise 43 milyon 640 bin lira olarak gerçekleşti.

Hakkari’yi, Siirt takip etti. Takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranının yüzde 1.81 olduğu Siirt’in takipteki alacakları 135 milyon 428 bin lira olarak belirlendi. Siirt’i, yüzde 1.84 ile Kırşehir, yüzde 1.96 ile Rize ve yüzde 1.99 ile Tunceli takip etti.

Kredisini geri ödemede en başarısız il ise Kütahya oldu. 787 milyon lira civarında takipte alacağı olan kentin, bu alacaklarının toplam nakdi krediye oranı yüzde 7.5 olarak gerçekleşti. Kütahya’yı, yüzde 7.08 ile Mardin, yüzde 6.44 ile Hatay, yüzde 6.39 ile Adana ve yüzde 6.23 ile Diyarbakır izledi.

 

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