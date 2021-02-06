Bordro Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Maaş Bordrosu Hesaplama Yöntemleri

Bordro, işletmelerin her ay düzenli olarak elde edilen ücretler ve yapılan kesintilerin hesaplanması ile elde edilmektedir. Listeler şeklinde hazırlanan maaş bordrosunda bulunması gereken birçok bilgi de yer almaktadır. Bordro hesabı yapmak aslında sanıldığı kadar zor ve karmaşık bir işlem değildir.

Bordro Hesaplama Nasıl Yapılır?

Bordro hesabının her ay işletmeler tarafından düzenli olarak yapılması yasal bir zorunluluktur.

Bordro, işveren tarafından işçiye ödeyeceği ücretin yükümlülüğünü kabul ettiğine dair bir belgedir.

Bordro hesabı yapmak için internette bulunan bordro ve bütçe yönetimi uygulamaları ile kolay bir şekilde hesaplama yapabilirsiniz.

Maaş bordrosunda yapılacak olan kesintiler iki aşamadan oluşmaktadır. Birincisi işverenden yapılacak olan kesintiler olurken ikincisi ise çalışandan yapılan kesintiler olarak hesaplanmaktadır.

İşverenden hem SSK primi için işveren payı düşülürken hem de işsizlik sigortası için işveren payında bir kesinti yapılmaktadır.

Hesaplanan maaş bordrosu resmi evrak niteliğine geçmektedir. Bu yüzden dikkatli bir şekilde bordro hesaplama yapmak gerekmektedir.

En Basit Maaş Bordrosu Hesaplama Yöntemleri