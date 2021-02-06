06.02.2021 - 16:12 |
Bordro Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Maaş Bordrosu Hesaplama Yöntemleri
Bordro hesaplama işlemi ilk olarak karışık gibi görünse bile aslında kolaylıkla yapabileceğiniz bir hesap türüdür. Bordro hesabı işletmeler tarafından yapmaktadır ancak siz de kendi maaşınıza ait bordro hesabı yapmak isterseniz nasıl yapıldığını öğrenmek isteyebilirsiniz. Bordro hesaplama nasıl yapılır? En basit maaş bordrosu hesaplama yöntemleri nelerdir? Siz de hesaplama yöntemini öğrendikten sonra kolay bir şekilde bordro hesaplaması yapabilirsiniz. İşte, merak edilen tüm detaylar.
Bordro, işletmelerin her ay düzenli olarak elde edilen ücretler ve yapılan kesintilerin hesaplanması ile elde edilmektedir. Listeler şeklinde hazırlanan maaş bordrosunda bulunması gereken birçok bilgi de yer almaktadır. Bordro hesabı yapmak aslında sanıldığı kadar zor ve karmaşık bir işlem değildir.
Bordro Hesaplama Nasıl Yapılır?
- Bordro hesabının her ay işletmeler tarafından düzenli olarak yapılması yasal bir zorunluluktur.
- Bordro, işveren tarafından işçiye ödeyeceği ücretin yükümlülüğünü kabul ettiğine dair bir belgedir.
- Bordro hesabı yapmak için internette bulunan bordro ve bütçe yönetimi uygulamaları ile kolay bir şekilde hesaplama yapabilirsiniz.
- Maaş bordrosunda yapılacak olan kesintiler iki aşamadan oluşmaktadır. Birincisi işverenden yapılacak olan kesintiler olurken ikincisi ise çalışandan yapılan kesintiler olarak hesaplanmaktadır.
- İşverenden hem SSK primi için işveren payı düşülürken hem de işsizlik sigortası için işveren payında bir kesinti yapılmaktadır.
- Hesaplanan maaş bordrosu resmi evrak niteliğine geçmektedir. Bu yüzden dikkatli bir şekilde bordro hesaplama yapmak gerekmektedir.
En Basit Maaş Bordrosu Hesaplama Yöntemleri
- Maaş bordrosu hesaplamak için kullanılan yöntemler biraz karışık gelebilir. Üstelik işlemlerle uğraşmak istemeyen kişiler içinde fazla uğraştırıcı gelebilir.
- https://isbasi.com/maas-hesapla linki üzerinden kolaylıkla maaş bordrosunu hesaplayabilirsiniz.
- Sizden istenen bilgileri doldurarak kolay bir şekilde hesaplama yapmanız mümkündür.
- Maaş miktarı, çocuk sayısı, medeni durumunuz hesaplama yaparken sizden istenecek bilgiler arasında yer almaktadır. Siz de bilgileri doldurarak en basit şekilde hesaplama yapabilirsiniz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi törende açıkladı: 2 ülkeden biri TürkiyeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için daha büyük projelere, daha büyük yatırımlara yöneldiklerini belirterek, "Bugün Türkiye, küresel düzeyde yürütülen mega projelerin yarısından fazlasını tek başına gerçekleştiren bir ülkedir" dedi.