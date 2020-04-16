Borlu dezenfektan raflara çıkıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli dezenfektan BOREL’in tanıtımı için düzenlediği toplantıda, koronavirüs salgınıyla mücadelede el temizliğinin çok önemli olduğunu, sabunla elleri yıkamanın mümkün olmadığı durumlarda ise dezenfektan kullanılabileceğini vurguladı. Bor katkılı yerli dezenfektan BOREL’in cilde zarar vermediğini belirten Dönmez, “BOREL’in içeriğinde bulunan bor, etil alkol, gliserin, aloe vera, çay ağacı yağı ve lavanta elleri nemlendiriyor ve dermatolojik problemlere neden olmuyor. Borun anti-bakteriyel özelliği eldeki mikrop ve bakterilerle mücadele ederken eldeki yaraların da daha çabuk iyileşmesine katkı sağlıyor” dedi. BOREL ile ilgili Ar-Ge çalışmaları konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da video konferansla bilgilendirdiklerini belirten Dönmez, BOREL’i bugün (perşembe) itibarıyla farklı satış noktalarında vatandaşlarla buluşturacaklarını kaydetti. BOREL’in ilk etapta 100 mililitrelik boyutlarda piyasaya çıkacağını aktaran Dönmez, “1 litre ve 5 litrelik üretimler için arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu.

İlk parti sağlıkçılara

BOREL ürünü yüklü 4 kamyonun bakanlıktan yola çıktığını ifade eden Dönmez, şöyle devam etti:

“İlk partiyi bu meşakkatli yükü omuzlayan, bizlere nefes olmak için varını yoğunu ortaya koyan sağlık çalışanlarımız için Sağlık Bakanlığımıza, ikincisini, kamu düzenini sağlayan güvenlik güçlerimiz için İçişleri Bakanlığımıza, üçüncüsünü 65 yaş ve üzeri risk grubundaki büyüklerimiz için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza, dördüncü kamyonumuzu da enerjimiz hiç bitmesin diye sahada görev yapan mesai arkadaşlarımız için yola çıkaracağız. Bakanlık olarak enerji arzının kesintisiz sağlanması için sahadayız. Elektrik, doğal gaz ve akaryakıt başta olmak üzere üretimden dağıtıma kadar kesintisiz enerji için 7/24 çalışan mesai arkadaşlarımızı da bu vesileyle bir kere daha teşekkür etmek istiyorum.”