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09.11.2020 - 18:30 | | AA

Borsa, 9,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,32 değer kazancıyla 1.231,54 puandan tamamlayarak 9,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Borsa, 9,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi

 

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 39,58 puan artarken, toplam işlem hacmi 34,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 6,33 ve holding endeksi yüzde 3,40 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,30 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 2,98 ile madencilik oldu.

BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın fiyat istikrarı ve iletişim konusundaki net ve sade açıklamaları sonrasında döviz kurlarında görülen sert düşüş ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmalarındaki olumlu haberlerin pozitif etkisiyle, bankacılık hisselerinin öncülüğünde günü 1.231,54 puandan tamamlayarak 9,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

TCMB Başkanı Ağbal, banka olarak temel amaçlarının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğunu belirterek, "Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Analistler, Ağbal'ın açıklamalarının Türk lirası varlıkları olumlu etkilediğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ekonomik teşvikler, jeopolitik ve siyasi gelişmelere ilişkin haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, yarın yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise Çin'de enflasyon ve Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.240 seviyesinin direnç, 1.155 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ”İslam düşmanlığı devlet başkanlığı seviyesinde teşvik ediliyor, destekleniyor. Fikir özgürlüğü bahanesi altında Müslümanların kutsallarına yönelik alçakça saldırılar düzenleniyor. Türkiye’nin sınır dışı ettiği yabancı terörist savaşçıların batılı ülkelerde elini kolunu sallayarak eylem yapmalarını da anlayamıyoruz” dedi.
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