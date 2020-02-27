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    27.02.2020 - 10:06 | | AA

    Borsa güne düşüşle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,04 azalarak 113.975,54 puana geriledi.

    Borsa güne düşüşle başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, 1.195,73 puan ve yüzde 1,04 değer kaybederek 113.975,54 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,34 ve holding endeksi yüzde 0,89 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,62 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,77 ile spor oldu.

    Dün tepki alımlarının güçlenmesi ile toparlanan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,71 artışla 115.171,27 puandan tamamladı.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler ve küresel ekonomiye etkilerinin daha güçlü ve uzun süreli olabileceğine ilişkin tahminler, dünya borsalarındaki satıcılı seyrin devam etmesine neden oluyor.

    Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kovid-19 konusunda açıklama yapacağı haberi ile pay piyasalarında sınırlı da olsa toparlanmalar görülmesine karşın, konuşmanın çözüm ile ilgili yeni bir bilgi içermemesi hayal kırıklığına neden oldu.

    Analistler, Suriye'deki gelişmeler ve Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, veri gündeminde ise ABD'nin 4'üncü çeyrek büyümesinin öne çıktığını kaydetti.

    Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 ve 112.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 117.200'ün direnç konumuna geldiğini söyledi. 

    Bakan açıkladı! 2 bin 153 personel alınacakTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Bakanlığımıza mühendis, sağlık teknikeri, teknisyen, tekniker, veteriner hekim branşlarında 2 bin 153 personel alımı yapacağız." dedi.
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