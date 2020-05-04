BİST 101.1100.00EURO7.69-0.12USD7.030.33ALTIN385.300.47
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa güne düşüşle başladı
    ABONE OL
    04.05.2020 - 10:07 | | AA

    Borsa güne düşüşle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,49 azalışla 99.606,40 puana geriledi.

    Borsa güne düşüşle başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, 1.503,70 puan ve yüzde 1,49 değer kaybederek 99.606,40 puana indi.

    Bankacılık endeksi yüzde 1,47 ve holding endeksi yüzde 1,18 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,08 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,67 ile bilişim oldu.

    3 günlük tatil öncesinde, perşembe günü yüzde 0,48 gerileyerek 101.110,11 puandan kapanış yapan BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 2,38, nisanda ise yüzde 12,79 değer kazandı.

    Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ilgili açıklamaları sonra tarife savaşlarının yeniden gündeme geldiğini belirterek, bunun da pay piyasalarında risk algısını artırdığını ifade etti.

    Bugün yurt içinde enflasyon verisinin takip edileceğini kaydeden analistler, hafta genelinde ise cuma günü ABD'de yayımlanacak istihdam raporu ile perşembe günkü İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararının öne çıktığını söyledi.

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 99.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

    AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,72 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,72) göre, bir önceki ay yüzde 11,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,79'a düşeceği hesaplanıyor. 

    Çocukların TEM trafiğindeki tehlikeli oyunu kameradaİstanbul Sultangazi'de gece ve gündüz çekilen iki farklı görüntü bu kadar da olmaz dedirtti. Sultangazi, Tem Otoyolu yan yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşları ufak çocuklar hızlı giden araçlara aldırmadan canlarını tehlikeye attı. O anlar kameralara yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bilim Kurulu Üyesi bugüne dikkat çekti ve uyardı

    Bilim Kurulu Üyesi bugüne dikkat çekti ve uyardı

    Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

    Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

    Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

    Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

    Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'nun hayatını kaybettiği iddiaları yalanlandı

    Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'nun hayatını kaybettiği iddiaları yalanlandı

    Sıradaki Haber