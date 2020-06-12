Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 953,91 puan ve yüzde 0,87 değer kaybederek 108.201,50 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,83 ve holding endeksi yüzde 0,75 düşüş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne azalışla başlarken, en çok gerileyen yüzde 1,99 ile tekstil, deri oldu.

Dün, dünya borsalarındaki sert düşüşlere karşın sakin bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 azalışla 109.155,40 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga korkusu ve ekonomilerin hızlı bir şekilde toparlanacağı beklentilerinin, ABD Merkez Bankası başta olmak üzere etkili kurumların açıklamalarıyla azalmasının, dünya borsalarında sert düşüşlere neden olduğunu ifade etti.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 ve 106.400 seviyelerinin destek, 111.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerekleştirdiği anketlere katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 4,3 milyar dolar açık vermesini, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ise yıllık yüzde 25,4 azalmasını bekliyor. Nisanda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 19,7 gerileyeceği tahmin ediliyor.