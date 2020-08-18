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    18.08.2020 - 10:14 | | AA

    Borsa güne nasıl başladı?

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 artışla 1.087,75 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, 1,54 puan ve yüzde 0,14 değer kazanarak 1.087,75 puana yükseldi.

    Borsa güne nasıl başladı?

    Bankacılık endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,11 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,81 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,32 ile gıda, içecek oldu.

    Dün 1.070-1.090 dar bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,22 değer kazanarak günü 1.086,20 puandan tamamladı.

    Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.070 puanın destek, 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

    ABD ile Çin arasındaki gerilim ve yeni tip koronavirüs tedavisine yönelik haber akışı ile başta Doğu Akdeniz olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, açıklanan ilk yarı finansal sonuçları nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin de arttığını bildirdi.

    Biden seçilirse Türkiye-ABD ilişkileri nasıl olur? Ali Çınar anlattıSon dakika gelen habere göre; Milliyet gazetesi köşe yazarı Ali Çınar, CNN Türk'te Uğur Önver'e açıklamalarda bulundu. Biden'ın küstah açıklamalarını canlı yayında değerlendiren Çınar, '21 Ocak'tan sonra Biden bile gelse ABD'nin Türkiye'yi kaybetme lüksünün olmayacağını, bir şekilde yine Türkiye ile diyalogla çalışmak zorunda olacaklar' dedi.
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