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    13.03.2020 - 10:10 | | AA

    Borsa güne yatay başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,02 artarak 93.657,50 puana yükseldi.

    Borsa güne yatay başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, 18,00 puan ve yüzde 0,02 değer kazanarak 93.657,50 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,35 ve holding endeksi yüzde 0,24 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,83 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 5,26 ile spor oldu.

    BIST 100 endeksi, dün, dünya borsalarındaki panik havasının etkisiyle düşüşünü hızlandırarak, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 7,26 değer kaybıyla 93.639,50 puandan tamamladı.

    PEŞ PEŞE ADIMLAR ATILDI

    Analistler, dünya genelinde yayılma hızı artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin artan endişelerin, küresel piyasalarda panik havasının etkili olmasına neden olduğunu bildirdi. Avrupa ve ABD borsalarında tüm zamanların en hızlı düşüşlerin görüldüğüne dikkati çeken analistler, özellikle gelişmiş ülke merkez bankalarının finansal istikrarı desteklemek adına peş peşe adımlar attığını kaydetti.

    Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 90.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildiren analistler, 98.500'ün üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda alımların güçlenebileceğini bildirdi. 

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