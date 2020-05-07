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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa, güne yatay başladı
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    07.05.2020 - 10:08 | | AA

    Borsa, güne yatay başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,01 artışla 98.579,92 puana çıktı.

    Borsa, güne yatay başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, 8,47 puan ve yüzde 0,01 değer kazanarak 98.579,92 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,03 geriledi, holding endeksi ise yüzde 0,21 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,64 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,54 ile gıda, içecek oldu.

    Dün sınırlı da olsa satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 azalışla 98.571,46 puandan tamamladı. Analistler, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmaması sonrası yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini bildirdi.

    ABD'de yarın yayımlanacak nisan ayı istihdam raporu öncesi bugün açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

      İstanbul’da şaşırtan görüntü! E-5’in yanı başında piknik yaptılarİstanbul Maltepe’de E-5 Karayolu’nun yanı başındaki çimenlik alana masa ve sandalyelerini getirerek piknik yapıp tavla oynayan vatandaşlar görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşlardan bazılarının ise maske takmadığı görüldü. Corona virüse rağmen E-5'in kenarında piknik yapıp tavla oynayan vatandaşlar havadan görüntülendi.
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