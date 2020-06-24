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    24.06.2020 - 10:03 | | AA

    Borsa güne yatay başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,03 artışla 115.369,49 puana yükseldi.

    Borsa güne yatay başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, 30,64 puan ve yüzde 0,03 değer kazanarak 115.369,49 puana çıktı.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,18 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,02 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,67 ile turizm, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

    Dün gün içinde analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 116.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,13 değer kazancıyla 115.338,85 puandan tamamladı.

    Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerileyen ekonomik verilerdeki toparlanma sinyallerinin pay piyasalarını desteklediğini ifade ederek, bugün yurt içinde imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini bildirdi.

    Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 ve 118.000 seviyelerinin direnç, 112.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

    A tipi kan grubuna sahip olanların koronavirüs korkusu! Dr. Rodoplu: Yeterli çalışma yokAvrupa'da yapılan bir araştırmada, bazı genetik faktörler ile A tipi kan grubuna sahip olanların, corona virüsü yüzde 45 daha şiddetli yaşadığı öne sürüldü. Bu tarz çalışmaların kesin bilgi olarak algılanmaması gerektiğini söyleyen Dr. Ülkümen Rodoplu, "A pozitifli hastalarla ilgili yeterince elimizde çalışma yok. Vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları haricindeki diğer bilgileri okumalı, ancak itibar etmemeliler. Tedbirli olmaya devam etmek gerekiyor" dedi.
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