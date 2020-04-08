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    08.04.2020 - 10:17 | | AA

    Borsa güne yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,11 artışla 92.481,70 puana yükseldi.

    Borsa güne yükselişle başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, 99,88 puan ve yüzde 0,11 değer kazanarak 92.481,70 puana çıktı.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti, holding endeksi yüzde 0,20 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,44 ile spor, en çok gerileyen yüzde 1,13 ile turizm oldu.

    Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 95.000 seviyelerine yaklaşan BIST 100 endeksi, bu seviyede tutunamasa da günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 92.381,82 puandan tamamladı.

    Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün saat 21.00'de yayımlanacak toplantı tutanaklarının takip edileceğini ifade etti.

    Tutanaklarda, para politikasının yakın gelecekteki seyrine ilişkin ipuçlarının aranacağını kaydeden analistler, pay piyasalarında oynaklığın devam ettiğini söyledi.

    Analistler, BIST 100 endeksinde, 95.000-95.500 bandının teknik görünüm açısından önemli direnç konumuna geldiğini, 90.000 puanın ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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