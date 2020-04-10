Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 366,88 puan ve yüzde 0,38 değer kazanarak 96.201,32 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,05 ve holding endeksi yüzde 0,33 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,57 ile ticaret, tek gerileyen ise yüzde 0,22 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün, artan küresel risk iştahı ve gerileyen döviz kurlarının desteği ile gün boyu yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,80 artışla 95.834,44 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında en kötünün bu hafta ile birlikte geride kalabileceğine ilişkin beklentiler ve merkez bankalarının teşviklerinin küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenmesini sağladığını kaydetti.

Bugün, yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, ABD ve Avrupa borsalarının Paskalya tatili nedeniyle kapalı olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 95.500 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 100.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini bildirdi.